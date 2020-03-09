مانشستر يونايتد يوسع المناطق المخصصة للمشجعين الصاخبين في أولد ترافورد

‭‭ ‬‬قال نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنه جمّد أسعار تذاكره الموسمية العادية للعام التاسع على التوالي.

وإلى جانب تجميد الأسعار، قال مانشستر يونايتد إنه سيوسع المناطق المخصصة للمشجعين الصاخبين في استاده أولد ترافورد.

وقال مانشستر يونايتد في بيان: ”عملنا عن كثب مع روابط المشجعين ومع منتديات الجمهور من أجل تحقيق هذا الهدف المشترك، والمتمثل في إنعاش الأجواء في مدرج ستريتفورد إيند وإعادة المدرج إلى وضعه التقليدي، بصفته القلب النابض لمشجعينا خلال المباريات“.

وأضاف النادي أنه يسعى أيضا لتخصيص مناطق لوقوف المشجعين في الاستاد، بعد موافقة السلطات المحلية على الاقتراح.

وقال البيان: ”كما تقدمنا باقتراح أيضا للسلطات المحلية لتجربة تخصيص مناطق لوقوف المشجعين داخل الاستاد“.

وجاء في البيان أيضا: ”نعتقد أن إدخال نظام الوقوف من شأنه أن يعزز سلامة الجمهور في بعض مناطق الاستاد، بعد أن لاحظنا وفي أندية أخرى أيضا، رغبة ملحة في الوقوف لدى الجمهور“.

وقال مانشستر يونايتد، الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي 20 مرة، إن أكثر من 100 ألف شخص على قوائم الانتظار؛ للحصول على تذاكره الموسمية.