يورغن كلوب: ساديو ماني قادر على تحطيم رقم محمد صلاح

أشاد يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بمهاجمه المصري محمد صلاح بعد تسجيل هدفه الـ20 الموسم الحالي، وللموسم الثالث على التوالي، مؤكدا أنه لم يكن بحاجة ليسجل هذا الهدف ليثبت أنه مهاجم من طراز عالمي.

وقاد صلاح ليفربول لفوز مهم بنتيجة 2/1 على بورنموث يوم السبت الماضي، ليتقدم الريدز بـ25 نقطة عن مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة الأخير أمام مانشستر يونايتد في ديربي مدينة مانشستر.

ويحمل هدف صلاح على بورنموث رقم 70 في الدوري الممتاز خلال مباراته الـ100 مع ليفربول في المسابقة، ما يعني أن النجم المصري سجل 20 هدفا أو أكثر للموسم الثالث على التوالي مع ليفربول، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الرقم مع النادي منذ مايكل أوين موسم 2002/2003.

وبسؤاله عن مدى تدعيم هذا الهدف لصلاح كواحد من أفضل المهاجمين في العالم وفي تاريخ النادي، قال المدير الفني الألماني لموقع ليفربول على الإنترنت اليوم الإثنين: ”لا أظن أنه كان بحاجة إلى هذا الهدف لتأكيد مكانته بين أفضل مهاجمي العالم، لكن يبدو أن الناس بحاجة لتذكر ذلك“.

وأضاف: ”إنه هدف مهم للغاية وقدم أداءً جيدا بالفعل. هو مهاجم رائع وعالمي وأنا سعيد من أجله بوصوله لهذا الرقم، أعتقد أن ساديو ماني لديه الفرصة لتحقيق نفس الأمر وسيكون ذلك رائعا“.

وتابع كلوب: ”نحن بحاجة لتقديم اللاعبين أداء جيدا في الملعب، وللاعب ينهي الهجمات في الشباك وهذا ما فعله صلاح“.

وعاد ليفربول المتصدر للانتصارات بعد أن تعافى من هدف مبكر على ملعبه أنفيلد، وذلك بفضل هدفين من صلاح وماني بعد تلقيه 3 خسائر في آخر 4 مباريات في كافة المسابقات.

ويلعب ليفربول مع أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب أنفيلد، يوم الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وخسر الريدز مباراة الذهاب بنتيجة 1/0.

وبعد مواجهة أتلتيكو مدريد يلاقي ليفربول جاره إيفرتون على ملعب غوديسون بارك في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.