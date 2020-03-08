بعد الفوز برباعية على إيفرتون.. لامبارد يحذر لاعبيه من المبالغة في الثقة

حول فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أزمة في تشكيلته إلى فرصة ذهبية لنصف دستة لاعبين كانوا يكافحون للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، لكنهم تألقوا في الفوز الكبير 4/0 على إيفرتون اليوم الأحد.

وشهدت التشكيلة الأساسية 3 لاعبين مخضرمين فشلوا حتى في الظهور بين البدلاء في بعض الأحيان خلال المباريات الأخيرة هم الإسبانيان بيدرو وماركوس ألونسو والمهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو.

وانضم الثلاثي إلى لاعب الوسط روس باركلي والحارس كيبا أريزابالاجا بعد كفاحهم لإثبات جدارتهم بالمبالغ الكبيرة التي دفعها تشيلسي للتعاقد معهم.

وسجل جيرو، الذي عاد للتشكيلة بعد إصابة المهاجم الأساسي تامي أبراهام الهدف الرابع، بينما صنع باركلي هدفين آخرين بين الأربعة.

ومنح لامبارد أيضا الفرصة للاعب الوسط الشاب بيلي جيلمور (18 عاما) للمشاركة أساسيا لأول مرة في الدوري في ظل غياب لاعبي الوسط أصحاب الخبرة نغولو كانتي وماتيو كوفاتشيتش للإصابة وجورجينيو للإيقاف.

وشارك الثنائي الشاب فوستينو أنجورين وأرماندو بروغا في الشوط الثاني في أول ظهور لهما في الدوري في استمرار لسلسلة الشبان الذين انضموا للفريق الأول هذا الموسم.

لكن لامبارد أشاد بشكل خاص باللاعبين الذين كانوا يعانون من الإحباط في وقت سابق من الموسم.

وقال المدرب الإنجليزي: ”هذا ما نريده، هذه كرة القدم سواء كان عقدك ينتهي مع النادي بعد 4 شهور أو مجرد شهر واحد“.

وأضاف: ”ينبغي أن تتدرب يوميا بجدية وقوة. يجب أن تكون زميلا رائعا في الفريق وعند مشاركتك يجب أن تحاول وتشارك“.

وأشاد لامبارد بجيرو البالغ من العمر 33 عاما وبتركيزه على عمله حتى بعد فشل رحيله عن ستامفورد بريدج بعد إخفاق النادي في التعاقد مع مهاجم آخر في يناير كانون الثاني الماضي.

وأضاف لامبارد: ”أحترمه بشدة والآن يلعب جيدا ويقدم مباريات جيدة“.

وحذر لامبارد لاعبيه بقوله إن الصراع على المركز الرابع في الدوري، الذي يحتله الفريق حاليا، لا يزال قائما.

وقال: ”لا أعتقد أن الأمر تم حسمه، عند التفكير في انتهاء الأمر عند هذا الحد، ستكون ثقة مبالغ فيها من جانبنا“.