ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي ونهاية مباريات الأحد (صورة)

جدد مانشستر يونايتد تفوقه على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 2/0، اليوم الأحد في الجولة الـ29 من المسابقة.

وجاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 30 بتوقيع المهاجم الفرنسي انتوني مارسيال، في حين سجل سكوت مكتوميناي الهدف الثاني في الدقيقة 90+6.

وفاز مانشستر يونايتد 3/1 على مانشستر سيتي في الدور الأول، ليكسب 6 نقاط من منافسه الموسم الحالي.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز رقم 12 في الدوري الإنجليزي من 29 مباراة، في حين تعادل 9 مرات، وخسر 8 مرات.

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 45 نقطة في المركز الخامس (مؤقتا).

في المقابل تكبد مانشستر سيتي الخسارة السابعة في الدوري الإنجليزي من 28 مباراة، وفاز 18 مرة، وتعادل 3 مرات.

وجمدت الخسارة رصيد مانشستر سيتي عند 57 نقطة في المركز الثاني

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي جعبته 82 نقطة من 29 مباراة، في حين يملك ليستر سيتي 50 نقطة في المركز الثالث، ويملك تشيلسي 48 نقطة في المركز الرابع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم الأحد:

1. ليفربول، 82 نقطة من 29 مباراة.

2. مانشستر سيتي، 57 نقطة من 28 مباراة.

3. ليستر سيتي، 50 نقطة من 28 مباراة.

4. تشيلسي، 48 نقطة من 29 مباراة.

5. مانشستر يونايتد، 45 نقطة من 29 مباراة.

6. وولفرهامبتون، 43 نقطة م 29 مباراة.

7. شيفيلد يونايتد، 43 نقطة من 28 مباراة.