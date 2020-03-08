مانشستر يونايتد يصعق مانشستر سيتي ويصعد للمركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

خطف مانشستر يونايتد فوزا غاليا من ضيفه مانشستر سيتي، بهدفين نظيفين خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد، في قمة مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز مارسيال هدف مانشستر الأول في الدقيقة 30.

مارسيال أحرز هدفا رائعا بتسديدة مباشرة بعد تمريرة طولية من برونو فرنانديز.

وأضاف مكتوميناي الهدف الثاني لليونايتد في الثواني الأخيرة بعد استغلاله خطأ بين مدافع وحارس السيتي.

بهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 45 نقطة، في المركز الخامس وبفارق ثلاث نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

وظل مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ57 نقطة، على بعد 22 نقطة من ليفربول متصدر الدوري.

مانشستر يونايتد 1 × 0 مانشستر سيتي | هددددددددددددددددددف مارسيااااااااااااااااااال ????????????????????????#MUNMCI

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حقق مانشستر يونايتد الفوز ذهابا وإيابا على جاره مانشستر سيتي لأول مرة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم منذ عهد المدرب أليكس فيرجسون.

ولم يخسر بذلك فريق المدرب أولي غونار سولشاير في عشر مباريات بجميع المسابقات وكان آخر انتصارين متتاليين له في الدوري على سيتي بموسم واحد في 2009-2010.