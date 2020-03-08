الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب ”أولد ترافورد“ لمتابعة لقاء الديربي بين مانشستر يونايتد وضيفه مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإنجليزي.

وتتسم دائما لقاءات ديربي مانشستر بالندية بين الفريقين في ظل أداء تكتيكي رفيع متوقع بين بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وأولى سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف، مساء اليوم الأحد، بتوقيت السعودية على ملعب ”أولد ترافورد“.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق خليل البلوشي.

تاريخ الديربي

تحمل مباراة الليلة رقم 182 في تاريخ لقاءات الفريقين، ويتفوق مانشستر يونايتد إجمالا برصيد 75 لقاء، بينما فاز السيتي 54 مباراة وتعادلا 52 مرة، وسجل السيتي 249 هدفا وأحرز مانشستر يونايتد 261 هدفا.

وعلى صعيد مباريات البريمييرليغ، تقابل الفريقان 45 مرة، يتفوق أيضا خلالها مانشستر يونايتد برصيد 22 فوزا مقابل 15 انتصارا للسيتي و8 تعادلات وسجل المانيو 66 هدفا مقابل 61 هدفا للسيتي.

وبدأت لقاءات الديربي يوم 12 نوفمبر 1881 وفاز مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 29 يناير الماضي بفوز مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 42 نقطة وحقق الفوز 11 مرة وتعادل 9 مرات وخسر 8 مرات، وسجل الفريق 42 هدفا واستقبل 30 هدفا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 57 نقطة وله مباراة مؤجلة مع أستون فيلا وحقق الفريق الفوز 8 مرات وتعادل 3 مرات وخسر في 6 لقاءات وسجل السيتي 68 هدفا واستقبل 29 هدفا.

ويحتل صدارة ترتيب هدافي السيتي سيرجيو أغويرو برصيد 16 هدفا، بينما يحتل ماركوس راشفورد صدارة هدافي المانيو برصيد 14 هدفا.

كيف يفكر سولشاير؟

يبحث مانشستر يونايتد عن تحقيق الفوز في لقاء الديربي لإنعاش آماله من أجل إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.

وقال المدرب أولي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: ”مانشستر سيتي كتاب مفتوح، والأهم أن نركز في أنفسنا وتطوير النتائج بالصورة المطلوبة“.

ويفتقد مانشستر يونايتد خدمات بعض لاعبيه بسبب الإصابات على رأسهم بول بوغبا وماركوس راشفورد وتيموثي مينساه، ويعتمد سولشاير على طريقة 4-3-1-2.

ويقود تشكيل المانيو الحارس دافيد دي خيا وأمامه رباعي خط الدفاع هاري ماغواير وفيكتور ليندلوف وآرون بيساكا ولوك شاو، بينما يقود خط الوسط لاعب الارتكاز نيمانيا ماتيتش ويمينه سكوت ماكتموناي ويساره فريدريك كانوتيه وأمامهم صانع الألعاب برونو فرنانديز وفي خط الهجوم أنتوني مارسيال وماسون غرينوود.

ماذا يدور في عقل غوارديولا؟

يبحث مانشستر سيتي عن حصد الفوز لتقليص الفارق مع ليفربول صاحب الصدارة وتحقيق الفوز في لقاء الديربي.

وأكد المدرب بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، أن مانشستر يونايتد ليس فريقا دفاعيا ويقدم كرة جماعية على أعلى مستوى ويلعب بشكل هجومي في أحيان كثيرة.

ويغيب عن مانشستر سيتي مدافعه إيمريك لابورت، ويعتمد السيتي على تشكيلة تضم الحارس إديرسون وأمامه رباعي الدفاع نيكولاس أوتاميندي وفرناندينهو وكايل ووكر وبنيامين ميدي ويقود خط الوسط رودريغو وبجواره دافيد سيلفا وبرناردو سيلفا وفي الهجوم رياض محرز ورحيم سترلينغ وسيرجيو أغويرو.

وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرليغ البلجيكي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن هذه المواجهة مهمة بين قطبي مانشستر، موضحا أن أداء السيتي يتطور بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة وبدأ استعادة نقاط قوته كما أنه يسير بشكل جيد في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح أن مانشستر يونايتد تغلب أيضا على الإصابات القوية التي ضربت صفوفه خاصة في خط الهجوم بغياب راشفورد وأيضا بول بوغبا.