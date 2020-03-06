مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.. نبأ سار لبيب غوارديولا

أكدت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أن النجم البلجيكي كيفن دي بروين قد يعطي دفعة معنوية لفريقه مانشستر سيتي بمشاركته في الديربي أمام مانشستر يونايتد الأحد المقبل، في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز في أولد ترافورد.

وأصيب النجم البلجيكي في الكتف وشعر بألم في الظهر، خلال فوز فريقه بلقب كأس رابطة المحترفين على حساب أستون فيلا، وغاب عن لقاء شيفيلد وينزداي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي ورغم الغياب تأهل فريق مانشستر سيتي لربع النهائي.

وأعلن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعد اللقاء، أنه لا يعرف إن كان نجمه البلجيكي كيفن دي بروين سيكون جاهزا للديربي أمام مانشستر يونايتد، مثيرا الشكوك حول جاهزيته وتمنى أن يعود بسرعة.

وبحسب صحيفة ”ميرو“ فإن الفحوصات الطبية أكدت أن إصابة دي بروين في الكتف ليست خطيرة، وهو تحت مراقبة الطاقم الطبي للفريق؛ ليكون جاهزا للديربي حيث من المحتمل بشكل كبير أن يكون أساسيا في لقاء مهم.

وقالت الصحيفة: إن كيفن دي بروين بدوره يعتقد أنه سيكون متاحا لفريقه في الديربي أمام مانشستر يونايتد.

واستعاد مانشستر سيتي بريقه في اللقاءات الأخيرة، حيث توج بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة كما حقق 5 انتصارات في 4 مسابقات مختلفة مؤخرا.

وحقق مانشستر سيتي منذ الهزيمة أمام توتنهام فوزين متتالين في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ويستهام يونايتد وليستر سيتي، قبل أن يعود بفوز مهم أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية، وتوج بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة أمام أستون فيلا، ثم فاز على شيفيلد وينزداي في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعتبر البلجيكي كيفن دي بروين من أهم لاعبي مانشستر سيتي هذا الموسم، وسجل 9 أهداف و18 تمريرة حاسمة.