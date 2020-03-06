سولشاير واثق بقدرة إيغالو على التطور مع مانشستر يونايتد

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن المهاجم أوديون إيغالو يرتقي لمستوى التوقعات التي وضعها النادي عندما تعاقد معه وإن اللاعب النيجيري يمكنه التطور بمجرد التأقلم مع زملائه.

وأحرز اللاعب البالغ عمره 30 عاما هدفين في الفوز 3/0 على ديربي كاونتي المنافس في الدرجة الثانية ليتأهل يونايتد إلى دور الـ8 بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ورفع إيغالو، القادم على سبيل الإعارة من شنغهاي شينهوا في يناير كانون الثاني، رصيده إلى 3 أهداف في مشاركتين في التشكيلة الأساسية مع يونايتد وحصل على إشادة من سولشاير.

وأبلغ سولشاير مؤتمرا صحفيا ”يفعل ما طلبناه منه عند التعاقد معه… وهناك المزيد. سيتطور وسيكون أكثر تركيزا أمام المرمى ويتأقلم بشكل أكبر معنا. لا توجد لدي أي شكوك“.

وأضاف ”يملك القوة البدنية. يمكن تمرير الكرات إليه ويستطيع الحفاظ عليها. من الصعب لأي مدافع التعامل معه عندما يتوقع الكرة ويسبقه إليها“.

وأشار سولشاير إلى أن مهاجمي مانشستر يونايتد الشبان يمكنهم تعلم كيفية التعامل مع المدافعين من إيغالو الذي سيظل مع الفريق حتى نهاية الموسم.

وقال: ”في بعض الأحيان لا يعتاد الشبان على ذلك في الأكاديمية. إنهم معتادون على ‭’‬لا يمكنك التدخل بهذا الشكل‭’‬ في أغلب الأوقات. لذا بالتأكيد يمكنهم النظر إليه والتعلم منه“.

ويستضيف مانشستر يونايتد، صاحب المركز الخامس في الدوري، جاره مانشستر سيتي حامل اللقب بعد غد الأحد.