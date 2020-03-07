شاهد.. هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد بورنموث (فيديو)

سجل محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك نظيره بورنموث، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب أنفيلد، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 25 من الشوط الأول، ليتعادل لفريقه الذي كان يتأخر بهدف كاليوم ويلسون في الدقيقة التاسعة.

وتطمح كتيبة ليفربول إلى استعادة نغمة الانتصارات من جديد، خاصة أنه استطاع تخطي عقبته في الدور الأول من الدوري الإنجليزي بثلاثية نظيفة.

ويعتلي ليفربول جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، استطاع أن يحصدها من تحقيق الفوز في 26 مباراة، مني بالهزيمة مرة وحيدة والتي أنهت مشوار موسم اللا هزيمة، بينما حسم التعادل مباراة وحيدة في مشواره بالبريميرليغ هذا الموسم.