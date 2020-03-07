مباراة ليفربول ضد بورنموث.. محمد صلاح يحقق رقما جديدا مع الريدز

حقق النجم المصري محمد صلاح رقما مميزا جديدا بدخوله في التشكيلة الأساسية لليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز في أنفيلد اليوم، حيث وصل إلى 100 مباراة مع الفريق في البريميرليغ.

وبتسجيله 69 هدفا حتى الآن، فإن اللاعب المصري لديه بالفعل أكثر عدد من الأهداف من أي لاعب في أول 100 مباراة مع الفريق في دوري الأضواء.

وذكر موقع النادي على الإنترنت أن صلاح البالغ عمره 27 عاما يحتاج لتسجيل 3 أهداف ”هاتريك“ في مرمى بورنموث ليعادل رقم روجر هانت، الذي سجل 72 هدفا في أول 100 مباراة له في الدوري في جميع الأقسام.

وسجل صلاح في جميع مبارياته الخمس مع ليفربول ضد بورنموث، حيث سجل 7 أهداف في المجموع وهو رقم لا يوجد لاعب في الفريق سجل أكثر منه أمام بورنموث.

وساهم صلاح في 96 هدفًا خلال 99 مباراة شارك فيها بالبريميرليغ، حيث سجل 69 هدفا وصنع 27 أخرى.

وسيمنح الانتصار رقما قياسيا جديدا لليفربول في الدوري الإنجليزي بفوزه في 22 مباراة متتالية على أرضه في الدوري، حيث بدأت انتصاراته بالفوز على بورنموث بثلاثية نظيفة.

وخلال انتصارات ليفربول على ملعب أنفيلد سجل الفريق 61 هدفا وسكنت شباكه 14 هدفا، وشارك المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في جميع المباريات الـ 21.

ولم يخسر ليفربول أبدا مباراتين متتاليتين في الدوري تحت قيادة المدير الفني الألماني يورغن كلوب.

وتعرض ليفربول للخسارة في 3 من آخر 4 مباريات في كافة المسابقات، بخسارته بهدف نظيف في مدريد أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ثم بثلاثية نظيفة أمام واتفورد في الدوري الممتاز، هي الأولى للفريق بالمسابقة هذا الموسم.

وأخيرا ودع كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة بهدفين نظيفين أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء الماضي.