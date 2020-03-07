التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي (إنفوغرافيك)

يسعى نادي ليفربول للعودة إلى طريق الانتصارات من بوابة بورنموث، عندما يلتقيان اليوم السبت، لحساب الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.

وتقام المباراة الساعة 14:30 بتوقيت القاهرة، 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة beIN Sports HD 2، بتعليق حفيظ دراجي.

وخسر ليفربول 0/3 أمام واتفورد في الجولة الماضية، ليتبخر حلم ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي دون خسارة، كما خسر 0/2 أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويملك ليفربول 79 نقطة من 28 مباراة، في الصدارة، ويتقدم بـ22 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني، وحامل اللقب في الموسمين الماضيين، والذي لعب مباراة أقل.

ويحتاج ليفربول للفوز 4 مباريات لضمان التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بغض النظر عن نتائج مانشستر سيتي، علما أن آخر تتويج للريدز في البريميرليغ يعود إلى موسم 1989/1990.

وفي 28 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق ليفربول الفوز 26 مرة، مقابل خسارة وحيدة وتعادل وحيد، وسجل 64 هدفا، وتلقى 20.

وتوقع موقع ”football-talk“ أن يعتمد المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول على هذه التشكيلة:

حراسة المرمى: آدريان.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوزيف غوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

الوسط: جيمس ميلنر، فابينهو، جيورجينهو فاينالدوم.

الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.

في حين من المتوقع أن يلعب بورنموث بهذه التشكيلة:

وبعد مباراة اليوم يستضيف ليفربول على ملعب أنفيلد منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، علما أن مباراة الذهاب انتهت بتفوق النادي الإسباني 1/0.