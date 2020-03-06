صدمة جديدة لليفربول قبل مباراتي بورنموث وأتلتيكو مدريد

تعرض أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول، للإصابة في تدريبات فريقه قبل مواجهة بورنموث في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن أليسون بيكر أصيب في تدريبات الفريق اليوم، وسيغيب عن لقاء بورنموث في الدوري الإنجليزي.

إصابة أليسون قد تمنعه من المشاركة في لقاء أتلتيكو مدريد، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ليفربول مع فريق بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت، تعقبها مباراة الريدز مع أتلتيكو مدريد في الأنفيلد يوم الأربعاء الموافق 11 من مارس.

ورغم الهزائم مازال فريق ليفربول يملك 22 نقطة كفارق عن مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز ولعب لقاء أكثر من منافسه، وهو على بعد 4 انتصارات للفوز رسميا باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ 30 سنة.

وما زال بإمكانه كذلك العودة في لقاء الإياب في دورالـ 16 من دوري أبطال أوروبا إذ خسر أمام أتلتيكو مدريد ذهابا في واندا ميتروبوليتانو 1-0.