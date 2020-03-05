ليفربول يصدر بيانا بإجراءات احترازية في النادي لمواجهة فيروس كورونا

أصدر نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز وبطل أوروبا بيانا بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف بـ(COVID-19) للحد من انتشار الفيروس في المدينة، عبر اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية كل العاملين في النادي.

وقال ليفربول عبر موقعه على الإنترنت: ”في الأسابيع الأخيرة، كان هناك ارتفاع في الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم. لدينا العديد من التدابير الجديدة في ليفربول للمساعدة في منع انتشار الفيروس وحماية صحة موظفينا“.

وأضاف: ”اتخذنا تدابير استباقية بما في ذلك إلغاء أي سفر للموظفين إلى البلدان ذات الخطورة العالية وتذكير الجميع بضرورة التحلي بالنظافة من خلال ملاحظات في/ حول جميع مواقعنا. كما قمنا بتفعيل خاصية الاستبيان للفحص الصحي لجميع ضيوف النادي ومرافق التدريب لدينا، ومواقع مكاتبنا والمرافق الأخرى التي نستخدمها بانتظام“.

وفيما يتعلق بجماهير النادي قال ليفربول: ”بالنسبة للجماهير التي تنوي حضور مباريات الفريق في أنفيلد، ستكون هناك معقمات للأيدي و/ أو غسيل يدوي مضاد للبكتيريا في جميع الحمامات في أنفيلد بالإضافة إلى ملصقات إضافية توفر المعلومات اللازمة لتعزيز النصائح الطبية الرسمية للجميع لتحمل المسؤولية الشخصية عن النظافة الشخصية“.

وأردف: ”نحن نتخذ أيضا إجراءات احترازية في أيام المباريات ولن يكون لدينا أي تمائم على أرض الملعب. يجب على أي فرد من الجماهير تظهر عليه أعراض الفيروس التشاور مع كبير المسؤولين الطبيين بالنادي والتشاور معه بشأن العزلة الذاتية“.

واختتم ليفربول بيانه بقوله إنه سيستمر في الحصول على النصائح من السلطات ذات الصلة في البلاد وإبلاغ الجماهير بآخر المستجدات الأخرى“.

وسجلت مدينة ليفربول أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وفقا لما جاء بالحساب الرسمي لمجلس مدينة ليفربول، الذي أعلن أن هذه الحالة ضمن 32 حالة جديدة تم الكشف عنها في بريطانيا يوم الأربعاء.