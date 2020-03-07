مانشستر سيتي يبدأ مفاوضات التجديد لرحيم سترلينغ وكيفن دي بروين

قالت تقارير صحفية إن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يريد حسم ملف نجومه الكبار، في ظل مطاردات العديد من الأندية الأوروبية لأبرز لاعبيه، بعد قرار حرمان الفريق من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسمين، على خلفية انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وأشارت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إلى إن إدارة مانشستر سيتي تخطط لحسم مستقبل نجمي الفريق رحيم سترلينغ والبلجيكي الدولي كيفين دي بروين، بعد مباراة الإياب بين مانشستر سيتي وريال مدريد الإسباني، على ملعب الاتحاد، في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، يوم 17 مارس الحالي.

وكانت أنباء قد أشارت إلى اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدمات سترلينغ ودي بروين، في ظل أزمة مانشستر سيتي الأوروبية.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم السبت، أن مسؤولي مانشستر سيتي يريدون المضي قدمًا في مسارين متوازيين، الأول المعركة القانونية المضادة لقرار حرمان النادي من المشاركات الأوروبية لمدة عامين، والثاني الحفاظ على نجوم الفريق وتجديد عقودهم، لقطع الطريق أمام أي محاولات من أندية أوروبية أخرى لخطفهم استغلالًا للعقوبة الأوروبية.

وتابعت:“لا يزال أمام سترلينغ ودي بروين 3 مواسم أخرى مع مانشستر سيتي، إلا أن إدارة الفريق تريد تجديد عقدي النجمين، وزيادة الراتب السنوي لهما، من أجل ضمان ولائهما للنادي، واستمرارهما دون أي أزمات لسنوات إضافية“.

ويحصل سترلينغ على راتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني، مقابل 280 ألف إسترليني يحصل عليها دي بروين أسبوعيًا أيضا.

ومضت تقول:“هناك لاعبون آخرون تمتد عقودهم إلى العام 2023، وعلى رأسهم الجزائري رياض محرز، والفرنسي بينجامين ميندي، والبرازيلي غابرييل جيسوس، والألماني إلكاي غوندوغان، وتعمل إدارة مانشستر سيتي على حسم ملفاتهم أيضًا في أقرب وقت ممكن“.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة قوية أمام الجار مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، مساء غدٍ الأحد، في الجولة الـ29 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في المسابقة، بفارق 22 نقطة عن المتصدر ليفربول، ولعب سيتي مباراة أقل.

وتوّج مانشستر سيتي مؤخرًا ببطولة كأس رابطة المحترفين، بعد الفوز على أستون فيلا 2/1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.