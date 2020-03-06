غوارديولا يحلم بضم بيلي جليمور نجم تشيلسي الصاعد إلى مانشستر سيتي

جذب بيلي جليمور لاعب وسط فريق تشيلسي الشاب أنظار الجميع بعد تألقه اللافت في مباراة فريقه أمام ليفربول ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأثار تألق النجم الأسكتلندي الصاعد اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة التي تبحث عن فرصة للانقضاض على اللاعب.

بيب غوارديولا

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي ”مفتون“ بما قدمه بيلي جليمور مع تشيلسي.

وأبدى بيب إعجابه بمستوى اللاعب الذي قدمه أمام ليفربول في المباراة التي استضافها ملعب ستامفورد بريدج، وحصل جليمور على جائزة أفضل لاعب في المباراة، في سادس ظهور له مع الفريق.

ريال مدريد وبرشلونة

وفي الإطار ذاته ذكرت صحيفة ”الديسمارك“ الإسبانية أن بيلي جليمور لفت انتباه مسؤولي عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم إعجاب الميرينغي والبلوغرانا بمستوى اللاعب، إلا أن غوارديولا هو الأكثر اهتماما بضم اللاعب لفريقه.

وكان تشيلسي قد تعاقد مع بيلي جليمور عام 2017 قادما من رينجرز الأسكتلندي.

وتعرض النادي اللندني لعقوبة الإيقاف عن إبرام تعاقدات جديدة بسبب اتهامه بـ 29 مخالفة تتعلق بالتوقيع مع لاعبين صغار السن ومن بينهم بيلي جليمور.