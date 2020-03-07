هل يسري على أليكس فيرغسون؟ رابطة الدوري الإنجليزي تخطط لمنع المشجعين فوق 70 عامًا من دخول الملاعب

ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وعدة متدخلين تمت دعوتهم لاجتماع من الحكومة البريطانية لمناقشة أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على التجمعات الجماهيرية، والإجراءات التي يمكن اتخاذها.

وبحسب الصحيفة فإن الاجتماع سيكون، يوم الإثنين، وسيناقش خطة عمل في حال استمرار فيروس كورونا في الانتشار في بريطانيا، حيث أعلن عن وجود 116 حالة فقط من أصل أكثر من 100 ألف حالة في العالم.

ومنعت رابطة الدوري الإنجليزي المصافحة بين اللاعبين وأرسلت عدة تحذيرات للفرق التي تنتمي للرابطة بشأن طرق السلامة، كما شهدت بريطانيا منع عدة تظاهرات رياضية تجاوز عدد أفرادها 500 شخص، كما ألغيت لقاءات في دوري الأمم الستة للرغبي.

ومن بين القرارات المقترحة منع المشجعين فوق 70 عامًا من دخول الملاعب لأن الأشخاص المسنين يعانون أكثر من مضاعفات فيروس كورونا المستجد لأن مناعتهم أقل، وأغلبهم يعانون من مشاكل صحية أخرى.

وقد يؤثر القرار على عدة مدربين وشخصيات رياضية كبيرة تعرفها ملاعب كرة القدم كمشجعين كحال مدرب مانشستر يونايتد السابق، السير الإسكتلندي أليكس فيرغيسون والبالغ 79 عامًا والذي يحضر دائمًا لقاءات فريقه في أولد ترافورد وأحيانًا خارجه.

كما أن مدرب كريستال بالاس الإنجليزي روي هودجسون البالغ من العمر 72 عامًا قد يعاني بدوره من قرار منع الأشخاص فوق 70 عامًا.

وبحسب مارتا كيلنير مراسلة ”سكاي سبورت“ هناك عدة قرارات أكبر تنتظر عشاق كرة القدم، وقالت:“رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مستعدة لعدة احتمالات، ومنها لعب عدة لقاءات دون جمهور كما فعلت عدة دوريات أوروبية“.

وأضافت:“الأفضلية بالنسبة لرابطة الدوري بين التأجيل أو اللعب دون جمهور أنها تفضل الاستمرار دون أن تتمكن الجماهير من دخول الملاعب“.

كما أكدت أن رابطة الدوري الإنجليزي تضع عدة خطط ممكنة لتجاوز الأزمة، ومنها منع المشجعين فوق 70 عامًا من دخول الملاعب لأنها الشريحة الأكثر عرضة للخطر في حال إصابتها بفيروس كورونا.