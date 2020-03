تصميم قميص تشيلسي الثالث يثير استياء جماهير البلوز (شاهد)

أثارت تسريبات لتصميم القميص الثالث الجديد لفريق تشيلسي الإنجليزي للموسم المقبل 2020-2021، جدلاً واسعاً بين جماهير النادي اللندني العريق.

ونشرت صحيفة ”صن“ البريطانية صوراً مسربة لتصميم القميص الجديد للبلوز، نقلاً عن موقف ”فوتي هيدلاينز“ الشهير.

ردود أفعال سلبية

أوضحت الصور المسربة للتصميم الجديد التشابه الكبير بين القميص الجديد لتشيلسي والتصميم المعتاد لقميص فريق كريستال بالاس بالخطوط الطولية باللونين الأحمر والأزرق.

وقالت الصحيفة البريطانية: إن تصميم القميص الجديد لم يلق استحسان جماهير تشيلسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصف أحد مشجعي تشيلسي القميص الجديد بالبشع، بينما قال آخر: ”هل أصبحنا كريستال بالاس الآن، إنها فكرة مروعة، آمل ألا يحدث ذلك أبداً“.

وأضاف مشجع آخر للبلوز: ”من فضلكم فقط، لا تبدؤوا في اللعب أيضاً ككريستال بالاس“.

Chelsea’s 2020/2021 Third Kit Design, which will feature gradient stripes.

[Via @Footy_Headlines] pic.twitter.com/7V7hgsxy5V

— TweetChelseaUK (@TweetChelseaUK) February 15, 2020