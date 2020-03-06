ألكسندر تشيفريف رئيس ”يويفا“ يقترح إلغاء كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

اقترح ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلغاء كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في إنجلترا تخفيفا لازدحام برنامج المباريات هناك.

وفي كل موسم تنافس فرق إنجلترا في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، لكن مواعيد وترتيبات كأس الرابطة تتعرض لانتقادات في الوقت الحالي خاصة في ظل إقامة مواجهتي قبل النهائي من دورين للذهاب والإياب ما يزيد من معاناة بعض الفرق بسبب كثرة المباريات.

واضطر ليفربول لإشراك فريق تحت 23 عاما في دور الـ8 هذا الموسم لأن الفريق الأول كان مضطرا للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية وناشد المدرب الألماني يورغن كلوب السلطات الرياضية إعادة النظر في المواعيد.

وقال تشيفرين في مقابلة مع صحيفة ”ذا تايمز“: ”أُلغيت كأس الرابطة في فرنسا بالفعل، ولم يتبق سوى إنجلترا، أعتقد أن الكل يدرك أن إلغاء البطولة سيصب في صالح الجميع“.

وأُلغت رابطة المحترفين الفرنسية كأس الرابطة بداية من الموسم المقبل بعد فشلها التعاقد مع جهة لبث المباريات خلال الفترة ما بين 2020 و2024، في حين هناك بطولة كأس واحدة فقط في كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا.

وأضاف تشيفرين: ”لكن المشكلة هي أنه من خلال الكأس يتم تمويل الكثير من الأندية المتعثرة“.

وأوضح: ”لذا فأنا أتفهم المشكلة. كما أن الإنجليز يتمسكون بالتقاليد ويحبون الأشياء الموجودة منذ مدة طويلة“.

وتُوج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه على أستون فيلا 2/1 في المباراة النهائية في إستاد ويمبلي اللندني الشهير مطلع الأسبوع الماضي.

شكوى سولشاير

‬من جهته عبر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن إحباطه بسبب جدول الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد حصول الغريم مانشستر سيتي على يوم راحة أكثر قبل مباراة القمة بينهما بعد غد الأحد.

وفاز مانشستر يونايتد 3/0 على ديربي كاونتي في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي أمس الخميس لكن مانشستر سيتي نال يوما إضافيا للراحة قبل زيارة ملعب أولد ترافورد عقب فوزه على شيفيلد وينزداي يوم الأربعاء.

وأبلغ سولشاير مؤتمرا صحفيا ”هذه هي المساعدة التي نتلقاها من الاتحاد الإنجليزي، 24 ساعة إضافية لمانشستر سيتي، لا أصدق لماذا نخوض مباراة قمة يوم الأحد ونحن نلعب مساء الخميس“.

وأضاف: ”ما الجدوى من ذلك؟ هذا لا يعني تكافؤا في أرض الملعب“.

وحصل مانشستر سيتي على يوم راحة أكثر قبل القمة السابقة في ديسمبر كانون الأول الماضي في إستاد الاتحاد لكن يونايتد تفوق 2/1 بفضل هدفي بول بوغبا وأنطوني مارسيال، وأضاف المدرب النرويجي: ”نفس الموقف حدث في آخر مرة عندما هزمناهم، هذا اليوم الإضافي مهم للتعافي“.

ولم يخسر مانشستر يونايتد في 9 مباريات بجميع المسابقات عقب فوز الأمس كما فاز فريق المدرب بيب غوارديولا في آخر 5 مباريات ومنها نهائي كأس الرابطة أمام أستون فيلا ليحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وتابع سولشاير ”يشعرون بثقة تامة ويمر فريقهم بفترة جيدة وعادوا بالفوز من برنابيو (أمام ريال مدريد) كما حقق لقب كأس الرابطة“.

وغاب القائد هاري ماغواير عن مباراة ديربي بسبب إصابة بالكاحل، ويسابق الزمن الآن للحاق بلقاء مانشستر سيتي في مباراة محورية في مساعي مانشستر يونايتد للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال سولشاير: ”عانى من التواء بالكاحل وأتمنى أن يتعافى سريعا“.