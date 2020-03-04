 سيرجيو أغويرو يقود مانشستر سيتي لتخطي شيفيلد وينزداي والصعود دور الثمانية بكأس الاتحاد الانجليزي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

سيرجيو أغويرو يقود مانشستر سيتي لتخطي شيفيلد وينزداي والصعود دور الثمانية بكأس الاتحاد الانجليزي (فيديو)

سيرجيو أغويرو يقود مانشستر سيتي لتخطي شيفيلد وينزداي والصعود دور الثمانية بكأس الاتحاد الانجليزي (فيديو)

المصدر: رويترز

سجل سيرجيو أغويرو هدفا في الشوط الثاني ليقود مانشستر سيتي حامل اللقب للفوز 1-صفر على شيفيلد وينزداي المنتمي للدرجة الثانية ويبلغ دور الثمانية في كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وبدت المباراة في بعض الأحيان مثل المران العادي لفريق المدرب بيب غوارديولا في ملعب هيلسبره لكن سيتي أخفق في ترجمة هيمنته المطلقة إلى أهداف.

وحرم إطار المرمى نيكولاس أوتامندي وبنجامين ميندي من التسجيل قبل أن يكسر أجويرو حالة الجمود في الدقيقة 53 بعد خطأ من الحارس جو ويلدسميث.

وفاز ليستر سيتي على برمنجهام سيتي 1-صفر ليحجز مكانه في دور الثمانية بفضل هدف ريكاردو بيريرا المتأخر من ضربة رأس.

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