سيرجيو أغويرو يحطم رقمين قياسيين بهدفه في مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد وينزداي

حطم سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي وهدافه التاريخي رقمًا قياسيًا جديدًا بهدفه في مرمى شيفيلد وينزداي في دور الستة عشر لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل المهاجم الأرجنتيني 20 هدفًا في الكأس منذ انضمامه إلى سيتي في 2011 قادمًا من أتلتيكو مدريد وذلك في 22 مباراة فقط في المسابقة ليسجل عددًا أكبر من الأهداف مقارنة بأي لاعب آخر في هذه الفترة.

كما بلغ عدد أهدافه مع مانشستر سيتي 254 هدفًا ليتجاوز قائد إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق واين روني الذي سجل 253 هدفًا في مسيرته مع يونايتد لكنه خاض 192 مباراة أكثر من أغويرو.

20 – Since he joined Manchester City in 2011, Sergio Agüero has netted 20 FA Cup goals in just 22 games in the competition; the most of any player in this period. Guarantee. pic.twitter.com/Q03FS7BvIF

— OptaJoe (@OptaJoe) March 4, 2020