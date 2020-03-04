لمواجهة ”كورونا“: رابطة الدوري الإنجليزي تطالب الأندية بزيادة مستوى النظافة واستخدام Skype

أرسلت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز خطط طوارئ إلى 20 ناديًا المشاركة في البطولة، بشأن كيفية التعامل مع انتشار فيروس كورونا.

وتتواصل الرابطة يوميا مع خبراء الصحة العامة في الحكومة لتقديم المشورة العاجلة حول أفضل السبل لمواجهة انتشار الفيروس، بحيث لا تتأثر إقامة المباريات أو مواعيد انطلاقها.

وذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية أن الرابطة طلبت من الأندية أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتفادي تداعيات الفيروس، في ظل إمكانية حظر التجمعات الجماهيرية وإمكانية إقامة المباريات بدون حضور جماهيري.

ونصحت الرابطة الأندية برفع مستويات النظافة في الاستادات والملاعب التدريبية؛ لحماية المشجعين وكذلك اللاعبين وأفراد الأجهزة الفنية والطبية المساعدة، وكذلك تقليل عدد الضيوف غير الضروريين وتقليص اللقاءات المباشرة بقدر الإمكان.

ونفذ نادي برايتون أند هوف ألبيون المنافس في الدوري الممتاز مثل العديد من الأندية بعض الاحتياطات اللازمة، وبينها حظر صور ”السيلفي“ مع الجماهير وتوقيع الأتوغرافات قبل المباراة وبعدها.

وكذلك تقليص أي اتصال جسدي مباشر مثل المصافحة بالأيدي والعناق، وتجنب الاجتماعات غير الضرورية في الاستادات وملاعب التدريب، مع تفضيل استخدام تقنية Skype بدلا من الاتصال المباشر.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في إلغاء أو تأجيل العديد من الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، وزاد المخاوف بشأن إقامة بطولة يورو 2020 الصيف المقبل.

لكن لم يصدر أي شيء رسمي حتى الآن بشأن إقامة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بدون حضور جماهيري أو إلغائها.