جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام واتفورد (صورة)

تلقى نادي ليفربول هزيمة قاسية أمام واتفورد، بثلاثية نظيفة، في مباراة أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

وظلت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الطرفين، وسط أداء مخيب للآمال من نجوم الريدز، حتى أطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول.

في الدقيقة 54، فاجأ السنغالي إسماعيل سار الجميع، وسجل هدف تقدم أصحاب الأرض، وبعده بدقائق، تحديدا في الـ60، عاد اللاعب نفسه وأضاف هدفا ثانيا، بعدما انفرد بأليسون وأنهى الكرة في المرمى ببراعة.

وحين سعى ليفربول إلى البحث عن هدف أول، أنهى تروي ديني الأمور، وسجل هدف فريقه الثالث في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وتجمد رصيد ليفربول، في صدارة الترتيب، عند النقطة 79، بينما ارتفع عدد نقاط واتفورد إلى 27، في المركز الـ17.