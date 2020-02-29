ليفربول يسقط أمام واتفورد بأول هزيمة في الموسم (فيديو)

توقفت مسيرة ليفربول المذهلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وبشكل مفاجئ بعد خسارة بطل أوروبا 3-صفر خارج أرضه أمام واتفورد المتعثر اليوم السبت.

وبعد شوط أول دون أهداف، سجل إسماعيلا سار هدفين متتاليين قبل أن يصنع الهدف الثالث لزميله تروي ديني قائد واتفورد الذي بدأ هذه الجولة في المركز قبل الأخير بفارق 55 نقطة عن المتصدر.

وأنهت هذه الهزيمة آمال ليفربول في استكمال الموسم بأكمله دون خسارة بعد خوض 44 مباراة متتالية في الدوري دون هزيمة.

واتفورد 3 × 0 ليفربول | أهداف المباراة – ALL GOALS ????????????#WATLIV

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/284Q14Gua8 — ???? (@goal6060) February 29, 2020

كما أن الخسارة جاءت في اليوم الذي كان من المتوقع فيه أن يجتاز ليفربول رقم مانشستر سيتي القياسي ويكتب رقما جديدا في الدوري الممتاز بتحقيق فوزه الـ 19 على التوالي في المسابقة.

لكن، لن تقلل الهزيمة من فرص ليفربول في حصد لقب الدوري لأول مرة في 30 عاما مع التقدم بفارق 22 نقطة على سيتي أقرب منافسيه.

وقبل هذه المباراة، كان ليفربول قد فقد نقطتين فقط في الدوري هذا الموسم، عندما تعادل مع مانشستر يونايتد في أكتوبر تشرين الأول، لكن، منذ البداية بدا أن واتفورد يبحث عن مفاجأة مدوية.

وظهر واتفورد بشكل أخطر في الشوط الأول وهدد جيرار ديلوفو مرمى ليفربول قبل أن يخرج محمولا على محفة بعد إصابة في الركبة.

ونجح سار في تسجيل هدفين قبل مرور ساعة من اللعب ثم مرر إلى زميله ديني ليسجل الهدف الثالث ويؤكد إلحاق أول هزيمة بليفربول.