كيف فشل مانشستر يونايتد في التعاقد مع جاك غريليش مقابل 200 ألف جنيه إسترليني؟

يضع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع جاك غريليش نجم هجوم أستون فيلا، على رأس قائمة الصفقات الجديدة في أولد ترافورد، الصيف المقبل.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن جاك غريليش حسم موقفه بالرحيل إلى مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي، وسيفضل الانتقال إلى مانشستر يونايتد على أي عروض أخرى يتلقاها سواء من داخل إنجلترا أو خارجها، حيث يكافح أستون فيلا حاليا للهروب من شبح الهبوط، ويحتل المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن وستهام يونايتد صاحب المركز الثامن عشر.

ويرتبط غريليش بعقد مع أستون فيلا يمتد حتى العام 2023، علما أن قيمة اللاعب حاليا تبلغ 35 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

ولعب غريليش، البالغ من العمر 24 عاما، 29 مباراة هذا الموسم، أحرز خلالها 9 أهداف وصنع 8 آخرين.

وأشارت ”صن“ في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن غريليش كان قريبا للغاية من الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد العام 2012، مقابل 200 ألف جنيه إسترليني فقط.

وقالت الصحيفة إن المفاوضات لضم غريليش تمت في المطعم الذي يملكه ريو فيرديناند، مانشستر يونايتد السابق في مدينة مانشستر، إلا أن المباحثات فشلت في نهاية المطاف.

وتابعت بقولها: ”نجح مدير أكاديمية أستون فيلا بريان جونز في إقناع غريليش بالاستمرار في ”فيلا بارك“، والتوقيع على عقد جديد مع النادي، وبالفعل وقّع غريليش، الذي كان يبلغ من العمر وقتها 17 عاما، عقدا مع أستون فيلا لمدة 3 سنوات“.

وكشف أليكس ماكليش، المدرب السابق لأستون فيلا، كواليس فشل انتقال غريليش إلى مانشستر يونايتد.

وقال ماكليش: ”تحدث بريان جونز مدير أكاديمية الشباب في أستون فيلا معي، وأكد أن مانشستر يونايتد يراقب غريليش، وكان القرار جماعيا في النادي، يجب علينا أن نحافظ على اللاعب وألا نفرّط فيه، لقد كان أمرا غير مسبوق أن يكون لدينا عرض مالي مغر لبيع غريليش، ولكن قرارنا وقتها كان عدم التفريط في اللاعب، وهو ما ثبت على المدى البعيد صحته“.

وأكد ماكليش أنه كان يحرص دائما على متابعة مباريات أكاديمية أستون فيلا، وكان رأيه في غريليش أنه كنز لا ينبغي التفريط فيه على الإطلاق.