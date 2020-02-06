نجم أستون فيلا الإنجليزي يشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة

فرض جاك غريليش لاعب وسط فريق أستون فيلا الإنجليزي نفسه كأحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري.

ويحظى غريليش باهتمام كبير من مسؤولي مانشستر يونايتد الذي يسعي لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المنتظر أن يواجه اليونايتد منافسة قوية من العديد من الأندية الأوروبية التي تتابع تطور اللاعب مع أستون فيلا عن كثب.

صراع إسباني

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية، إن ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين قد انضما لمانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع غريليش.

ويتابع مسؤولو الناديين الإسبانيين اللاعب باهتمام كبير، خلال الفترة الحالية والتي سيحددان فيها أهدافهما في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن تألق نجم أستون فيلا هذا الموسم أقنع العديد من الأندية الإنجليزية وكذلك الأوروبية بأنه خيار مميز في مركز صانع الألعاب.

صدمة اليونايتد

وذكرت ”صن“ في تقريرها أن دخول ريال مدريد وبرشلونة في سباق ضم غريليش يمثل ضربة قاسية لمانشستر يونايتد الذي استقر على نجم أستون فيلا لدعم مركز صانع الألعاب بالفريق في الموسم المقبل.

على الجانب الآخر، ينتظر مسؤولو أستون فيلا وصول عروض لضم نجم الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

ومن المرجح أن يحدد غريليش المولود بمدينة برمنغهام وجهته المقبلة، سواء نجح في مساعدة أستون فيلا على تجنب الهبوط أو لم ينجح.