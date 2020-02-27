إصابة أنطوني مارسيال تعمق مشكلة مانشستر يونايتد الهجومية

غاب أنطوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد في اللحظة الأخيرة عن مباراة فريقه أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي في إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس؛ بسبب الإصابة وقد يغيب أيضا عن مواجهة إيفرتون على أرضه بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل.

وقال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن الدولي الفرنسي، الذي سجل في آخر 3 مباريات شارك فيها وبينها التعادل 1/1 في بروج في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، شعر بإصابة في العضلات خلال التدريب الأخير قبل مباراة العودة في أولد ترافورد.

وأبلغ سولشاير القناة التلفزيونية الرسمية للنادي قبل انطلاق مباراة بروج اليوم: ”لم يشعر بأنه على ما يرام خلال تدريب الأمس وغادر ملعب التدريب بسبب الإصابة. نأمل ألا تكون إصابته خطيرة. لكن حقا لا أعلم حتى الآن المدة التي سيغيبها“.

وغاب مارسيال البالغ من العمر 24 عاما عن الملاعب أكثر من 7 أسابيع؛ بسبب إصابة في فخذه ببداية الموسم لكنه نجح في تسجيل 15 هدفا في 31 مباراة في كافة المسابقات.

وزادت إصابته من الضغوط على يونايتد الذي يعاني من غياب زميله المهاجم ماركوس راشفورد بسبب مشكلة في ظهره، وبول بوغبا صاحب الرقم القياسي في تعاقدات النادي بسبب إصابة في الكاحل.

وفاز مانشستر يونايتد في آخر مباراتين في الدوري ويحتل حاليا المركز الخامس متأخرا بفارق 3 نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب، لكنه يتأخر بفارق 38 نقطة عن ليفربول المتصدر بعد 27 جولة.