بعد الهزيمة المهينة أمام بايرن ميونخ.. لامبارد يقرر الإطاحة بـ8 لاعبين من تشيلسي

يبدو أن الهزيمة الثقيلة التي تلقاها نادي تشيلسي الإنجليزي على أرضه وبين جماهيره أمام نادي بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة، في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، كانت بمثابة ”لحظة الحقيقة“ بالنسبة للبلوز.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، يعلم جيدا الآن أن الفريق الذي يملكه لا يستطيع المنافسة على أي صعيد، سواء المحلي أو القاري، وبالتالي فإنه يحتاج إلى ثورة تجديد شاملة في البلوز كي ينجح في التتويج بالبطولات.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن الهزيمة المدوية أمام بايرن ميونخ على ملعب ”ستامفورد بريدج“ لم تكن مجرد ضربة لآمال البلوز في دوري الأبطال، ولكنها أكدت أن تشيلسي بعيد تماما عن الدخول في منافسة حقيقية مع عمالقة أوروبا.

وأكدت أن لامبارد، بعد 8 أشهر من توليه القيادة الفنية في تشيلسي، أصبح الآن يعلم أنه لا سبيل أمامه سوى الإطاحة بعدد كبير من اللاعبين، والتعاقد مع صفقات مميزة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، كي يحقق حلمه في المنافسة على البطولات والتتويج بالألقاب.

وتعاقد تشيلسي بالفعل مع لاعب الوسط المغربي حكيم زياش من نادي أياكس أمستردام الهولندي بداية من الموسم المقبل، مقابل 42 مليون جنيه إسترليني.

ووضعت الصحيفة 8 لاعبين على رأس القائمة التي يخطط لامبارد للإطاحة بها بنهاية الموسم الجاري من صفوف تشيلسي، كون أدائهم غير مقنع حتى الآن، ولن تكون هناك فائدة من استمرارهم رفقة البلوز.

وأشارت إلى أن الحارس الإسباني كيبا هو أول المرشحين للرحيل، حيث يريد لامبارد التعاقد مع يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد الإسباني، في صفقة تبادلية مع الروخي بلانكوس.

وأكدت أن لامبارد يريد أيضا الاستغناء عن كيرت زوما، إيمرسون، ماركوس ألونسو، جورجينو، روز باركلي، بيدرو رودريغيز، إضافة إلى البرازيلي ويليان، الذي ينتهي عقده مع تشيلسي في يونيو المقبل، وتشير كل الدلائل إلى أنه لن يستمر مجددا في ”ستامفورد بريدج“.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، برصيد 44 نقطة، ولا تزال المنافسة مستمرة مع مانشستر يونايتد، 41 نقطة، وتوتنهام وشيفيلد 40 نقطة، وولفرهامبتون 39 نقطة، لحجز المقعد الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن ضمن ليفربول ومانشستر سيتي التأهل، واقترب ليستر سيتي بـ 50 نقطة أيضا من هذا الهدف.