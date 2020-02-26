تحرك رسمي من مانشستر سيتي ضد قرار ”يويفا“

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي تقدم بطلب رسمي إلى المحكمة الرياضية (كاس) لاستئناف العقوبة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ووفقا لما ذكرته شبكة ”سكاي سبورتس“، فإن مانشستر سيتي تقدم بطلب رسمي ضد حرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية.

وكان يويفا قد أصدر قرارا بحرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسمين مقبلين، إلى جانب تغريمه 30 مليون يورو بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

ويشارك سيتي هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل طبيعي، على أن يتم تطبيق الحظر بدءا من الموسم المقبل.

يذكر أن مانشستر سيتي سيحل ضيفا على ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.