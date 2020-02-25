صدمة جديدة لجماهير يوفنتوس بعد قرار إقامة مباراة إنتر ميلان خلف ”الأبواب المغلقة“

قالت تقارير صحفية إن صدمة جماهير نادي يوفنتوس التي لن تتمكن من حضور مباراة قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم، الكالتشيو، أمام إنتر ميلان، يوم الأحد المقبل، لن تتوقف على قرار إقامة اللقاء خلف ”أبواب مغلقة“، بسبب المخاوف من فيروس ”كورونا“.

وكان وزير الرياضة الإيطالي فينسنزور سبادفورا، قد أعلن أمس الاثنين، أن الحكومة قررت قبول طلب الاتحاد الإيطالي بإقامة المباراة بين يوفنتوس وإنتر ميلان، ولكن دون حضور الجماهير، كما سيتم السماح بإقامة المباريات كما هو معلن ولكن أيضاً دون حضور جماهيري، خوفاً من انتشار فيروس ”كورونا“.

وكانت إيطاليا قد أعلنت وفاة 7 أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين، نتيجة إصابتهم بفيروس ”كورونا“، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكدت صحيفة ”غازيتا ديلوسبورت“ الإيطالية أن نادي يوفنتوس لن يقوم بإعادة قيمة التذاكر الخاصة بمباراة إنتر ميلان إلى الجماهير، رغم القرار الخاص بإقامة اللقاء دون حضور جماهيري.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن قرار وزير الرياضة الإيطالي لا يزال ينتظر التأكيد النهائي من رئيس الوزراء غوسيبي كونتي.

وتابعت: ”قرار وزير الرياضة أثار جدلاً واسعاً حول سياسة استرجاع قيمة تذاكر المباريات، والتذاكر الموسمية، في ظل التطورات الحالية التي فرضت على الحكومة إقامة المباريات دون جمهور، دون وجود أي تعويضات للجماهير التي اشترت تذاكر مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان على وجه الخصوص، والجماهير الأخرى التي دفعت ثمن التذاكر الموسمية لحضور المباريات قبل بداية الموسم“.

ومضت تقول: ”ترفض إدارة نادي يوفنتوس حتى الآن مبدأ إعادة قيمة التذاكر للجماهير، في ظل المكسب المالي الكبير للنادي من بيع تذاكر المباراة، حيث حصّل البيانكونيري 3 ملايين يورو من آخر مباراة أقيمت بين يوفنتوس وإنتر ميلان على ملعب أليانز أرينا بمدينة تورينو“.

ويتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني و6 نقاط عن إنتر ميلان الذي يحتل المركز الثالث، ولا تزال له مباراة مؤجلة.

وسوف يكون يوفنتوس على موعد مع مواجهة قوية خارج أرضه أمام نادي ليون الفرنسي مساء غد الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، في حين يستضيف إنتر ميلان مساء الخميس نادي لودوغوريتس رازغراد البلغاري في إياب دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، بعد انتصار النيراتزوري خارج الديار بهدفين نظيفين خلال لقاء الذهاب.