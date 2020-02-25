سترلينغ: العنصرية باتت طبيعية في كرة القدم وابنتي ”تغيظني“ بمحمد صلاح

كشف رحيم سترلينغ، في الجزء الثاني من حواره الحصري مع صحيفة AS الإسبانية، أن ابنته تغني له أغنية محمد صلاح مهاجم ليفربول لإغاظته، وأوضح أنه عانى من صعوبات كبيرة في طفولته، فضلا عن حديث مؤلم عن تمكن العنصرية من كرة القدم.

وفي رده على سؤال بشأن تشجيع ابنته لليفربول والمصري صلاح قال سترلينغ ضاحكا ”لديها شخصيتي، وهي تحب المزاح وتردد أغنية مو صلاح لي. إنها تعرف التنافس بين ليفربول والفريق الذي ألعب له، لذلك فهي دائما تغني أغانيه، ولكن هذه مجرد شخصيتها“.

وسجل صلاح هدفا في فوز ليفربول بثلاثة أهداف على وست هام ليواصل صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز ويقترب الفريق من التتويج بلقب الدوري لأول مرة منذ 30 عاما.

وعن العنصرية في الملاعب الإنجليزية خاصة والأوروبية عامة، قال سترلينغ ”نعم، اليوم هذا واحد من الأشياء التي باتت طبيعية. من الشائع الآن رؤية لاعب يخرج من الملعب بسبب هتافات عنصرية ضده. إنه لأمر محزن أن نرى ذلك يحدث“.

”لا أعتقد أنه يتم التعامل مع العنصرية على محمل الجد. الأمر نفسه في كل مكان. أعتقد أنها لو كانت موضوعات أخرى أو أشخاصا يعلقون على جنسيات الآخرين أو ألوان بشرتهم، لتم التعامل معها بجدية أكبر“.

وعن اسمه الأوسط ”شاكيل“ قال سترلينغ ”عند ولادتي، جدتي كانت تريد تسميتي شاكيل أونيل، إشارة إلى نجم كرة السلة الأمريكية الشهير، لأنها عاشت في أمريكا وأرادت أن تسميني باسمه“.

وعن مقتل والده في جامايكا عندما كان عمره عامين وأثر ذلك على حياته، قال نجم سيتي ”نعم، لقد كانت دائما ذكرى صعبة، لكن في الوقت نفسه، هذا شيء يمكنني أن أعود إليه دائما ويشجعني على الاستمرار في الدفع والاستمرار في السعي نحو الأفضل. هذا لم أكن أعرفه إلا قبل خمس سنوات فقط، عندما تكبر وتبدأ في طرح الأسئلة، تمنحك أمك الفهم الكامل لما حدث، ثم تفهم كم كان من الصعب في ذلك الوقت بالنسبة لها أن تتكيف مع هذه الصعاب“.

وعن طموحاته وأحلامه قبل دخوله عالم الاحتراف، قال الدولي الإنجليزي ”اللعب في ملعب الاتحاد أو ويمبلي، كان حلما منذ البداية. كان اللعب في ويمبلي حلمي الأول وحبي الأول“.