سترلينغ: ريال مدريد فريق رائع لكني سعيد في مانشستر سيتي

ألمح رحيم سترلينغ جناح مانشستر سيتي الإنجليزي إلى إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد، مشيرا إلى أنه يعشق التحديات وأي شيء يمكن أن يحدث.

وتحدث الدولي الإنجليزي في مقابلة مع صحيفة AS الإسبانية عن المباراة المرتقبة أمام ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل في مدريد وإمكانية انتقاله للنادي الملكي والعقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي (اليويفا) على سيتي.

ودار الحوار في فندق ”لوري“ الذي يقيم فيه في مانشستر وكان السؤال الأول بشأن رد فعله على مواجهة ريال مدريد في دور الستة عشر لدوري الأبطال وقال سترلينغ: ”كان لدينا اجتماع للفريق في ملعب التدريب وشاهدنا القرعة مباشرة، إنه شيء نفعله دائما ونضحك كثيرا خلال القرعة، كان لدينا رد فعل جيد عندما علمنا أنه (ريال مدريد) سيكون منافسنا. تعلمون أنه نادٍ كبير لكنه تحدٍ.

”إذا كنت تريد مواصلة المشوار في هذه البطولة فعليك مواجهة أفضل الفرق وليس هناك تحد أفضل من مواجهة ريال مدريد“.

وعن متابعة تطور ريال مدريد مع المدير الفني زين الدين زيدان قال سترلينغ: ”ستكون مباراة صعبة سواء كان ريال مدريد في حالة جيدة أو سيئة، فقط بسبب الأجواء، الاستاد التاريخي الذي سنذهب إليه … ستكون مباراة صعبة، الآن خاصة وأنهم في حالة جيدة بالفعل، لكنني في الوقت نفسه لدي ثقة كاملة بفريقنا“.

وعن لاعب في ريال مدريد يتمنى التعاقد معه في حال كان مديرا فنيا أجاب سترلينغ: ”لوكا مودريتش، لقد لعبت ضده عدة مرات، خاصة أمام كرواتيا، وأنا لا أعرف الطريقة التي يظهر بها بهذا الشكل، وسأضعه ضمن التشكيلة الأساسية في فريقي.

الكرة الذهبية

وعن حلمه بالفوز بالكرة الذهبية أو جائزة ”الأفضل“ من الفيفا لأفضل لاعب في العالم قال لاعب ليفربول السابق: ”العام الماضي فاز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ فيرغيل فان دايك الذي قدم موسما رائعا، لكنني أنظر إلى المواسم السابقة عندما سجل يايا توريه 20 هدفا وهو لاعب وسط ولم يفز بجائزة أفضل لاعب في العالم، أيضا، كان سيرجيو أغويرو في النادي لأكثر من سبع سنوات وسجل أهدافا لا تصدق خلال هذا الوقت، ومع ذلك لم يفز بها أي من لاعبي سيتي.

”أعتقد أن بعض اللاعبين لا يعاملون بنفس الطريقة خلال المواسم القليلة الماضية، في العام الأول الذي فزنا فيه بالدوري، قدم كيفن دي بروين أداء لا يصدق وأعطوا الجائزة للاعب آخر، كل عام نفوز بلقب كبير ويحصل لاعب منافس على الجائزة.

”سيفوز ليفربول بالدوري هذا العام ومن المتوقع أن يفوز لاعب منه بجائزة أفضل لاعب في العالم، فزنا بالدوري خمس مرات ولم نعامل بنفس الاحترام“.

الانضمام لريال مدريد

وعن إمكانية انتقاله لريال مدريد قال: ”الآن أنا في سيتي وأنا سعيد حقا، لكنني أقول إن ريال مدريد ناد رائع، عندما ترى القميص الأبيض الذي تعرف بالضبط ما يمثله النادي، إنه فريق كبير، لكن في الوقت نفسه، لدي عقد مع سيتي الآن وعلي احترام هذا، لكنه ناد رائع“.

وفي سؤال مشابه عن إشادته بالطقس في إسبانيا والحياة بها ورغبته في اللعب هناك قال ضاحكا: ”كيف أجيب على ذلك؟ هل الكاميرا تعمل أم أنها تلتقط صورا فقط؟ لا أحد يعلم ما الذي سيحمله المستقبل، أنا لاعب، وأنا دائما منفتح على التحديات ولكن التحدي الذي يواجهني الآن هو في مانشستر سيتي، في المستقبل من يدري ما سيحدث“.

وانتقلت الصحيفة الإسبانية لسؤاله عن مشاركة إنجلترا في يورو 2020 وفرص فوزها باللقب فأجاب: ”أنا لا أريد إنجلترا أن تصبح من المرشحين للفوز باللقب، آمل ألا يختارنا أحد كمرشح بارز، أتمنى أن يفشل الجميع بينما نواصل نحن طريقنا“.