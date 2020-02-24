 أهداف مباراة ليفربول ضد ويستهام.. 3/2 للريدز (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة ليفربول ضد ويستهام.. 3/2 للريدز (فيديو)

أهداف مباراة ليفربول ضد ويستهام.. 3/2 للريدز (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل جيورجينهو فاينالدوم الهدف الأول لنادي ليفربول في مباراته مع ويستهام في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف جيورجينهو فاينالدوم في الدقيقة التاسعة، في حين تعادل عيسى ديوب لويستهام في الدقيقة 12.

وسجل بابلو فورنالس هدف التقدم لويستهام في الدقيقة 54.

وتعادل محمد صلاح لليفربول في الدقيقة 68.

وسجل ساديو ماني الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 81.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز ليفربول 2/0.

ويملك ليفربول 76 نقطة من 26 مباراة في الصدارة، مقابل 24 نقطة لويستهام في المركز الـ18.

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