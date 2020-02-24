أهداف مباراة ليفربول ضد ويستهام.. 3/2 للريدز (فيديو)

سجل جيورجينهو فاينالدوم الهدف الأول لنادي ليفربول في مباراته مع ويستهام في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.
وجاء هدف جيورجينهو فاينالدوم في الدقيقة التاسعة، في حين تعادل عيسى ديوب لويستهام في الدقيقة 12.
وسجل بابلو فورنالس هدف التقدم لويستهام في الدقيقة 54.
وتعادل محمد صلاح لليفربول في الدقيقة 68.
وسجل ساديو ماني الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 81.
وانتهت مباراة الذهاب بفوز ليفربول 2/0.
ويملك ليفربول 76 نقطة من 26 مباراة في الصدارة، مقابل 24 نقطة لويستهام في المركز الـ18.
@alamiHD1 pic.twitter.com/HVKLGCqiZ3
— .. (@WqmAI9AZAIau4pz) February 24, 2020
هدف تعادل وست هام في مرمى ليفربول pic.twitter.com/eUMIyycyw5
— Chouaib El Baji 4⃣ (@baji_chouaib) February 24, 2020
هدف ويست هام الثاني في ليفربول #ليفربول_وست_هامpic.twitter.com/p9JHnB8hvJ
— GolazoHD (@golazo_hd) February 24, 2020
هدف التعادل ليفربول فخر العرب “ محمد صلاح“ ???? #ليفربول_وست_هامpic.twitter.com/i4rmHzPUlu
— GolazoHD (@golazo_hd) February 24, 2020
هدف ليفربول الثالث “ ماني “ ???? #ليفربول_وست_هامpic.twitter.com/E6OkGX7tql
— GolazoHD (@golazo_hd) February 24, 2020