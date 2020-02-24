يورغن كلوب: لسنا أفضل فريق في العالم.. ولن ندخل بشكل جنوني في سوق الانتقالات الصيفي

أكد الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، أن تألق فريقه في الفترة الأخيرة وفوزه بدوري أبطال أوروبا وتصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق كبير، يجعل الأمر سهلا في التفاوض مع لاعبين كبار ويجعل الفريق محط اهتمامهم ويملك الجاذبية.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة ”ميرور“، معلقا على تصريحات الدولي الألماني تيمو فرنير، مهاجم لايبزيغ، والذي فتح الباب للانتقال لفريق ليفربول ووصفه بأفضل فريق في العالم: ”إن كانوا يروننا ناجحين فهذا يسهل مهمتنا في التفاوض والحديث مع اللاعبين، لكن من وجهة نظر أخرى الأمر صعب لأنهم يطرحون أسئلة مثل أين ومتى سنلعب؟“.

وأضاف: ”نحن في حاجة للاعبين يرغبون أن يكونوا جزءا من هذا المشروع، يرغبون في القتال من أجل مركز في الفريق، يرغبون في العبور لمرحلة جديدة في مسيرتهم يرغبون في التطور وهذا كل شيء“.

وأكد المدرب الألماني أنه من الجيد أن يقول اللاعبون عن فريقه إنه أفضل فريق في العالم، موضحا: ”من الجيد أن ينظروا لنا بتلك الطريقة، ولكن نحن لسنا أفضل فريق بالعالم فعندما يذكر الناس هذه العبارة الكل يفكر بريال مدريد أو برشلونة أو السيتي“.

وأبرز: ”لكن ما أعجبني في فريقي أمام الأتلتيكو هو أننا لم نلعب كأفضل فريق في العالم لكن قاتلنا كمجانين، تصرفنا في اللقاء كان مميزا“.

وأكد مدرب ليفربول أن فريقه قاتل لمدة 95 دقيقة، موضحا: ”الإمكانيات التي يتوافرون عليها رائعة طيلة 95 دقيقة، لقد كنا على نار وحاولنا وحاولنا وقاتلنا وهذا ما أحبه، ما يعشقه الناس حين ينظرون إلينا هو تلك الكثافة التي يضعها الأولاد حتى في الفترات الصعبة“.

وأوضح: ”المجموعة العمرية للفريق جيدة في الوقت الحالي. في غضون سنتين أو ثلاث سنوات ، قد يكون الأمر مختلفا ولكن في الوقت الحالي سيكون جيدا، ولن نتعاقد مع أي لاعب لأجل القيام بصفقات، لن نذهب بشكل جنوني في سوق الانتقالات الصيفي“.

وشدد كلوب: ”في الصيف الماضي، تعاقدنا مع سيب وهارفي وأدريان ولم يكن الناس سعداء لأننا لم نفعل أكثر من ذلك لأنهم يعتقدون أننا بحاجة إلى هذا وذاك هنا وهناك“.

وأشار: ”سوف نرى ما إذا كان يمكننا اتخاذ القرارات الصحيحة مرة أخرى. لا يعتمد علينا وحدنا، إنه السوق وهنالك الأشياء التي سيكون لها التأثير“.

وأتم: ”لا يتعلق الأمر بالذهاب بشكل جنوني، فنحن نريد اللاعب المناسب ونحن لا نوقع مع اللاعبين لأجل التوقيع فقط“.