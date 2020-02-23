تيمو فيرنر يعزز تقارير انتقاله إلى نادي ليفربول بتصريحات جديدة

يبدو أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لصفقة انتقال تيمو فيرنر، نجم هجوم لايبزيغ الألماني إلى نادي ليفربول الإنجليزي، إذ تطورت الأمور من مجرد تقارير في الصحافة الأوروبية إلى تصريحات مباشرة.

وكان فيرنر أكد في تصريحات عقب انتصار لايبزيغ على توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء الماضي، في لندن، أن ارتباطه بالانتقال إلى نادي ليفربول يعتبر ”مصدر فخر“ بالنسبة له.

وأكد فيرنر أن ليفربول أقوى فريق في العالم حاليا، وأن عليه أن يطور نفسه على صعيد الأداء الفني كي يكون مستعدا للانتقال إلى الريدز في ظل اللاعبين المميزين الذين يملكهم بطل أوروبا.

ومجددا، تحدث تيمو فيرنر عن مستقبله، وذلك في مقابلة مع شبكة ”سكاي ألمانيا“، اليوم الأحد، وألمح بصورة مباشرة إلى أنه سينضم إلى ليفربول في الموسم المقبل.

وقال فيرنر، البالغ من العمر 23 عاما: ”حتى نهاية الموسم الماضي كان نادي بايرن ميونخ الألماني هو الوحيد الذي يرغب بصورة رسمية في التعاقد معي، الآن يوجد نادي ليفربول“.

وأشار فيرنر في تصريحاته إلى أن اهتمام ليفربول جاء عن طريق وسائل الإعلام، وكذلك خلال وجوده في إنجلترا الأسبوع الماضي في مباراة لايبزيغ وتوتنهام، بدوري أبطال أوروبا.

وأضاف بقوله: ”طريقة لعبي تناسب تماما نادي ليفربول، الذي يملك أفضل مدرب في العالم حاليا، وهو الألماني يورغن كلوب.. لا أفكر في ذلك الأمر حاليا، لأن تركيزي على ما يتعين تحقيقه برفقة لايبزيغ“.

ويرغب نادي ليفربول، المتوج بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية في 2019، ويقترب تماما من الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، هذا الموسم، في تعزيز صفوفه بصفقة هجومية مميزة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وشارك فيرنر هذا الموسم في 33 مباراة، أحرز خلالها 27 هدفا، وصنع 11 آخر، وتبلغ قيمته التسويقية 75 مليون يورو حسب موقع ”ترانسفير ماركت“.

وسوف يعاني ليفربول من غياب نجميه، المصري الدولي محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، إذا تأهل منتخبا مصر والسنغال إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون، والتي ستقام في يناير 2021، وهو ما يُجبر مسؤولي الريدز على البحث عن خيارات بديلة، كي لا يتأثر موسم الفريق بصورة سلبية، بعد تعديل موعد أمم أفريقيا لتقام في الشتاء مرة أخرى، بعد أن أقيمت البطولة الأخيرة في مصر 2019 صيفا.