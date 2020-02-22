3 أسباب تمنع نادي ليفربول من التعاقد مع كيليان مبابي

لا تزال تقارير الصحافة الأوروبية تربط بين نادي ليفربول الإنجليزي والنجم الفرنسي كيليان مبابي، هداف نادي باريس سان جيرمان، بوصفه هدفا في المستقبل القريب لحامل لقب دوري أبطال أوروبا.

ويرغب نادي ريال مدريد الإسباني في الحصول على خدمات مبابي، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان صيف 2022، إلا أن مسؤولي النادي الفرنسي لا يريدون التفريط بلاعبهم الأبرز، ويريدون تمديد عقده بأي صورة.

ويعتبر مبابي، البالغ من العمر 21 عاما، جوهرة باريس سان جيرمان، منذ انتقاله إلى صفوف الفريق من نادي موناكو الفرنسي، صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو، ليكون ثاني أغلى لاعب في العالم بعد البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انتقل من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

وأحرز مبابي 84 هدفا في 116 مباراة رفقة باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية إن نادي ليفربول، الذي يرغب في تعزيز صفوفه الأمامية خلال الموسم المقبل، لن يتعاقد مع مبابي، ورصدت 3 أسباب لذلك.

ارتفاع سعر مبابي

أشارت الصحيفة إلى أن مبابي كلّف باريس سان جيرمان 180 مليون يورو مقابل التعاقد معه، ويصل سعره حاليا إلى 200 مليون يورو، وبالتالي فإن ليفربول لن يدفع هذا المقابل لضم اللاعب.

موقف كلوب

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول في تصريحات سابقة أن الريدز لن يضم مبابي إلى صفوفه، وأشار إلى أن سعر مبابي المرتفع سيكون عقبة أمام أي نادٍ للتعاقد معه، وقال: ”صراحة لا أجد أي نادٍ في العالم يستطيع حاليا ضم مبابي في ظل سعره الباهظ“.

وتابع: ”من الناحية الرياضية هناك العديد من الأسباب التي تدفع أي نادٍ في العالم لضم مبابي، ولكن هناك عوامل أخرى تحسم مثل هذه الصفقات“.

احتياجات ليفربول

أكدت الصحيفة البريطانية أن ليفربول في الوقت الحالي لا يحتاج مبابي، كونه يملك المصري الدولي محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، كما أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى البطولات الثلاث التي حققها في 2019، وهي دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.