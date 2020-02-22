مباراة تشيلسي ضد توتنهام.. حكام الـVAR يعترفون بخطأ جسيم.. ومورينيو يحرج لامبارد بعد الهزيمة (فيديو)

أثارت تقنية الفيديو، VAR، المزيد من الجدل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، وذلك بعد مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، التي أقيمت عصر اليوم السبت، بملعب ”ستامفورد بريدج“.

وانتصر تشيلسي على توتنهام 2-1، في المرحلة السابعة والعشرين من البريمييرليغ، حيث تقدّم البلوز بهدفين عبر الفرنسي أوليفيه جيرو، والإسباني ماركوس ألونسو، قبل أن يقلّص توتنهام الفارق في الدقيقة 89 بهدف أحرزه الألماني رودريغير لاعب تشيلسي بالخطأ في مرماه.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، بفارق 4 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الخامس، وذلك في الصراع الشرس على احتلال أحد المراكز الأربع الأولى المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وشهدت مباراة تشيلسي وتوتنهام لقطة مثيرة للجدل، بعد تدخل عنيف من جانب لاعب السبيرز جيوفاني لوسيلسو على قائد البلوز سيزار أزبلكويتا، وذلك خلال اللقاء الذي أداره تحكيميا الحكم مايكل أوليفر.

BTSports | صناع القرار لتقنية الـ VAR اخبرونا بأنهم اخطئوا بعدم طرد لوسيلسيو. pic.twitter.com/syIBA3NHkJ — الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) February 22, 2020

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن ديفيد كوتي، مسؤول تقنية الفيديو VAR، أكد للحكم مايكل أوليفر أن تدخل لوسيلسو على قدم أزبلكويتا لم يكن متعمدا، مما أثار غضب مدرب تشيلسي فرانك لامبارد.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم السبت، إلى أن ستوكلي بارك، أحد حكام تقنية الفيديو VAR اعترف بعد المباراة بأن القرار لم يكن صحيحا، وأن لوسيلسو كان يستحق البطاقة الحمراء نتيجة تدخله العنيف والمتعمد على قائد تشيلسي.

وكانت تقنية الفيديو قد تعرضت لانتقادات واسعة النطاق في الموسم الأول لها في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، خاصة في طريقة إلغاء الأهداف نتيجة التسلل.

وتم إلغاء أكثر من هدف في البريمييرليغ هذا الموسم نتيجة التسلل بفارق مليمترات قليلة للغاية.

وفي سياق متصل، التقطت كاميرات المباراة رفض البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام مصافحة لامبارد بعد اللقاء.

وقال موقع givemesport إن مورينيو سارع إلى غرف خلع الملابس، وأظهرت لقطة فيديو أنه لم يصالح لامبارد بعد اللقاء، في الوقت الذي ذهب فيه مدرب تشيلسي إلى مقاعد بدلاء توتنهام لمصافحة الطاقم الفني المساعد للمدرب البرتغالي.