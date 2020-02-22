تشيلسي يقتنص فوزا ثمينا على توتنهام في الدوري الإنجليزي

اقتنص فريق تشيلسي فوزا ثمينا بنتيجة 2-1 على ضيفه توتنهام، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر الدوري الإنجليزي، مساء السبت.

تقدم أوليفيه جيرو في الدقيقة ”15“ من عمر اللقاء لصالح تشيلسي بالهدف الأول، عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف الإسباني ماركوس ألونسو في الدقيقة ”48“ الهدف الثاني لصالح البلوز.

تشيلسي 2 × 1 توتنهام | أهداف اللقاء ???? #CHETOT

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وقلص الفارق لصالح توتنهام في الدقيقة ”89“ من عمر اللقاء المدافع الألماني أنطونيو روديجر بالخطأ في مرماه.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 44 نقطة في الترتيب الرابع بهذا الانتصار، وفي المقابل تجمد عدد نقاط توتنهام عند 40 نقطة في المركز الخامس.

ونجح تشيلسي في الفوز أيضا على توتنهام في مباراة المرحلة الأولى التي جمعت بينهما بهدفين دون مقابل.