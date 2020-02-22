هدف مباراة توتنهام ضد تشيلسي.. أوليفيه جيرو يتقدم للبلوز (فيديو)

سجل أوليفيه جيرو الهدف الأول لناديه تشيلسي، في المباراة التي تجمعه مع منافسه توتنهام، على ملعب ستامفورد بريدج، في قمة الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف جيرو في الدقيقة 15، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة مرتدة بعد تسديدة من روس باركلي.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 41 نقطة، في حين حصد توتنهام 40 نقطة في المركز الخامس.

وتواجه تشيلسي وتوتنهام في 165 مباراة، فاز تشيلسي في 71، مقابل 54 فوزا لتوتنهام، وتعادلا في 40 مباراة.