كل ما تريد معرفته عن مباراة ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على ليستر سيتي، مساء اليوم السبت، في واحدة من المواجهات القوية والمثيرة في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدور صراع كروي مثير بين مانشستر سيتي ومضيفه ليستر سيتي بجانب الصدام التكتيكي بين الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي والأيرلندي برندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:30 بتوقيت السعودية على ملعب ووكرز، في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق علي محمد علي.

Ricky P with a sweet strike against Manchester City last season ???? #LeiMci pic.twitter.com/OwVvJKqq4m

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 54 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث وبفارق كبير عن ليفربول المتصدر الذي حصد 76 نقطة.

وحقق مانشستر سيتي 17 انتصارا وتلقى 6 خسائر وتعادل 3 مرات، بينما فاز ليستر سيتي في 15 مواجهة وتعادل 3 مرات وخسر 6 مرات.

وسجل مانشستر سيتي 67 هدفا مقابل 54 هدفا لصالح ليستر واستقبل السيتيزنز 29 هدفا واستقبل ليستر 26 هدفا.

ويعد هداف مانشستر سيتي بالدوري سيرجيو أغويرو برصيد 16 هدفا، وهو ثاني هدافي الدوري خلف جيمي فاردي هداف ليستر برصيد 17 نقطة.

وفاز مانشستر سيتي في آخر لقاءين على حساب ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي، بالموسمين الماضي والحالي.

أوراق ليستر سيتي

يبحث ليستر سيتي عن تحقيق الفوز على حساب مانشستر سيتي للمزيد من تثبيت الأقدام في المربع الذهبي، وخاصة أن فرص المنافسة على التتويج باتت صعبة مع تفوق ليفربول الواضح.

وأكد المدرب برندان رودجرز قبل اللقاء، أنه يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي، رغم بعض الغيابات التي يعاني منها الفريق، ولكنه يعمل على حصد النقاط الثلاث.

ويغيب عن ليستر سيتي لاعبه المتألق ويلفريد نديدي للإصابة، وحمزة تشودري للإيقاف، بجانب الثلاثي المصاب نامبليس ميندي ودانيال أمارتي وماتيو جيمس.

ويعتمد رودجرز على تشكيلة تضم الحارس كاسبر شمايكل، وأمامه ثلاثي خط الدفاع كاغلار سويونكو وريان بينيت وجوني إيفانز، ويقود خط الوسط هارفي بارنيس وبجواره يوري تيليمانس وجيمس ماديسون، وعلى الأطراف ريكاردو بيريرا وبن تشيلويل.

ويقود خط الهجوم جيمي فاردي مع صانع الألعاب أيوزي بيريز لاختراق دفاعات مانشستر سيتي.

What we’d give for a blast like this from @DeBruyneKev tomorrow! ????

⚽️ @avatrade

???? #LEIMCI #Mancity pic.twitter.com/p65G9BklkN

— Manchester City (@ManCity) February 21, 2020