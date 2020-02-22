كل ما تريد معرفته عن مباراة ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على ليستر سيتي، مساء اليوم السبت، في واحدة من المواجهات القوية والمثيرة في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدور صراع كروي مثير بين مانشستر سيتي ومضيفه ليستر سيتي بجانب الصدام التكتيكي بين الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي والأيرلندي برندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:30 بتوقيت السعودية على ملعب ووكرز، في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق علي محمد علي.

Ricky P with a sweet strike against Manchester City last season ????#LeiMci pic.twitter.com/OwVvJKqq4m — Leicester City (@LCFC) February 22, 2020

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 54 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث وبفارق كبير عن ليفربول المتصدر الذي حصد 76 نقطة.

وحقق مانشستر سيتي 17 انتصارا وتلقى 6 خسائر وتعادل 3 مرات، بينما فاز ليستر سيتي في 15 مواجهة وتعادل 3 مرات وخسر 6 مرات.

وسجل مانشستر سيتي 67 هدفا مقابل 54 هدفا لصالح ليستر واستقبل السيتيزنز 29 هدفا واستقبل ليستر 26 هدفا.

ويعد هداف مانشستر سيتي بالدوري سيرجيو أغويرو برصيد 16 هدفا، وهو ثاني هدافي الدوري خلف جيمي فاردي هداف ليستر برصيد 17 نقطة.

وفاز مانشستر سيتي في آخر لقاءين على حساب ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي، بالموسمين الماضي والحالي.

أوراق ليستر سيتي

يبحث ليستر سيتي عن تحقيق الفوز على حساب مانشستر سيتي للمزيد من تثبيت الأقدام في المربع الذهبي، وخاصة أن فرص المنافسة على التتويج باتت صعبة مع تفوق ليفربول الواضح.

وأكد المدرب برندان رودجرز قبل اللقاء، أنه يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي، رغم بعض الغيابات التي يعاني منها الفريق، ولكنه يعمل على حصد النقاط الثلاث.

ويغيب عن ليستر سيتي لاعبه المتألق ويلفريد نديدي للإصابة، وحمزة تشودري للإيقاف، بجانب الثلاثي المصاب نامبليس ميندي ودانيال أمارتي وماتيو جيمس.

ويعتمد رودجرز على تشكيلة تضم الحارس كاسبر شمايكل، وأمامه ثلاثي خط الدفاع كاغلار سويونكو وريان بينيت وجوني إيفانز، ويقود خط الوسط هارفي بارنيس وبجواره يوري تيليمانس وجيمس ماديسون، وعلى الأطراف ريكاردو بيريرا وبن تشيلويل.

ويقود خط الهجوم جيمي فاردي مع صانع الألعاب أيوزي بيريز لاختراق دفاعات مانشستر سيتي.

أفكار غوارديولا وأسلحة مانشستر سيتي

يبحث مانشستر سيتي أيضا عن عبور هذا الاختبار الصعب وحصد الفوز على حساب ليستر سيتي في عقر داره؛ لتأمين الوصافة بشكل أكبر.

وأكد المدرب بيب غوارديولا أن فريقه سيلعب لتحقيق الفوز أمام ليستر، مشيدا بقدرة فريقه على خوض المباراة وإمكانية حصد الفوز.

ويغيب عن مانشستر سيتي الثنائي رحيم سترلينغ وليروي ساني، ويعتمد غوارديولا على تشكيلته التي تضم الحارس إديرسون، وأمامه رباعي الدفاع إيمريك لابورت وفرناندينهو وكايل ووكر وبنيامين ميندي.

ويقود خط الوسط رودريغو وبجواره إلكاي غوندوغان وكيفين دي بروين، مع مثلث الهجوم رياض محرز وسيرجيو أغويرو وبرناردو سيلفا.

وقال محمد شوقي لاعب وسط ميدلسبره الإنجليزي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن المواجهة ستكون حافلة بصراع مهم بين أغويرو وفاردي، في ظل صراع الهدافين، موضحا أن خبرة فاردي ستزيد صعوبة مهمة دفاعات مانشستر سيتي.

وأوضح أن غياب ويلفريد نديدي يمثل ضربة قوية لفريق ليستر سيتي؛ لأن نديدي يقدم مستويات رائعة هذا الموسم، ويقدم أدوارا مهمة في بناء الهجمات وإفساد هجمات المنافسين.