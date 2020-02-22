الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار، اليوم السبت، إلى العاصمة البريطانية لندن لمتابعة لقاء الديربي الذي يجمع بين فريق تشيلسي وضيفه توتنهام في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

ويدور صراع تكتيكي مثير خارج الخطوط تحت عنوان مواجهة الأستاذ والتلميذ بين البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام ولاعبه الأسبق فرانك لامبارد الذي يتولى حاليًا قيادة فريق تشيلسي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ديربي لندن بين تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب، ستامفورد بريدج، الساعة 15:30 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 2“ بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 41 نقطة بقيادة مدربه فرانك لامبارد، وحقق الفريق 12 فوزًا، وتلقى 9 خسائر، وتعادل 5 مرات.. وسجل تشيلسي 43 هدفًا، واستقبل 36 هدفًا.

ويحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 40 نقطة بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، وحقق الفريق 11 انتصارًا، وتلقى 8 خسائر، وتعادل 7 مرات، وسجل الفريق 43 هدفًا، واستقبل 34 هدفًا.

وتبدو الأرقام متكافئة بين الفريقين، ويعد تامي أبراهام هداف تشيلسي برصيد 13 هدفًا، بينما يبقى هاري كين هداف توتنهام برصيد 11 هدفًا.

تاريخ الديربي

تقابل الفريقان في 165 مباراة على مدار تاريخ لقاءات الديربي، ويتفوق تشيلسي بواقع 71 انتصارًا.. وفاز توتنهام 54 مرة، وتعادلا في 40 مباراة.

وكانت أول مباراة بين الفريقين يوم 18 سبتمبر 1909 وشهدت فوز تشيلسي بنتيجة 2/1، وانتهى آخر لقاء، يوم 22 ديسمبر الماضي، وفاز به تشيلسي 2/0.

ويعد أكبر انتصار من نصيب توتنهام، يوم 9 أكتوبر 1920، بنتيجة 5/0، وكان أكبر فوز من نصيب تشيلسي يوم 6 ديسمبر 1997 بنتيجة 6/1.

مورينيو ضد تشيلسي ولامبارد

يخوض مورينيو ثالث مواجهة ضد لامبارد بعدما خسر اللقاءين الماضيين على يد لاعبه الأسبق.

ويلعب مورينيو ضد تشيلسي للمرة رقم 11 بعدما حقق 4 انتصارات، وخسر 5 مرات، وتعادلا مرة، بينما يخوض لامبارد ثاني لقاء ضد توتنهام.

تشيلسي وإثبات الذات

يبحث تشيلسي عن إثبات الذات وتكرار تفوقه الذي حدث في آخر لقاءين في الدوري الإنجليزي، وأكد فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي أنه يبحث عن تحقيق الفوز على توتنهام، خاصة أن هذه المواجهة مهمة كديربي وكصراع على المربع الذهبي ولكنها ليست مواجهة خاصة بينه وبين مورينيو.

ويغيب عن تشيلسي لاعب الوسط نغولو كانتي بسبب الإصابة بجانب ماركو فان جينكل، وروبن لوفتوس تشيك، لنفس السبب، ويعتمد البلوز على طريقة 4/2/3/1، بوجود الحارس ويلي كاباييرو، وأمامه رباعي خط الدفاع أنتونيو رودريغر، وكورت زوما، ورايس جيمس، وسيزار ازابيلكويتا.

ويقود خط الوسط جورجينهو، وبجواره ماتيو كوفاسيتش، وصانع الألعاب ماسون ماونت مع الأطراف السريعة، ويليان وبيدرو، والمهاجم الخطير ميتشي باتشواي أو تامي أبراهام حال جاهزيته.

توتنهام وحسم الديربي

يبحث توتنهام عن حسم لقاء الديربي وهو ما أكده المدرب جوزيه مورينيو أن قوة المباراة تتزايد مع أجواء الديربي بجانب الوصول للمربع الذهبي وهو أمر سيكون مهمًا بالنسبة لفريقه.

ويغيب عن توتنهام مهاجمه هاري كين بجانب سون هيونغ مين إلى جانب موسى سيسوكو بسبب الإصابات، ويعتمد مورينيو أيضًا على طريقة 4/5/1 بوجود الحارس هوغو لوريس، وأمامه رباعي خط الدفاع: توبي ألديرفايلد، ودافينسون سانشيز، وجافيت تانجانجا، وبن دافيز.

ويقود خط الوسط هاري وينكس وبجواره تانغي ندومبلي، وجيوفاني سيلسو، وعلى الأطراف سيرجي أورييه، وستيفن بيرجوين، بينما يقود خط الهجوم لوكاس مورا.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندارد لييغ البلجيكي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن لقاء الديربي بين تشيلسي وتوتنهام يجمع بين فريقين كبيرين ولديهما أسلحة هجومية مميزة، خاصة أن الكرة الهجومية التي يلعبها لامبارد تجعل مواجهته صعبة أمام مورينيو الشهير بطريقته الدفاعية.

وأضاف:“توتنهام يلعب بالضغط على الأطراف وفي وسط الملعب، كما أن تشيلسي يلعب في العمق بشكل رائع مع وجود صانع الألعاب ماسون ماونت“.