مستغلا عقوبة يويفا.. برشلونة يستهدف نجم مانشستر سيتي

أفادت وسائل إعلام فرنسية أن نادي برشلونة الإسباني مهتم بالتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبحسب موقع ”le10sport“ فإن برشلونة يريد التعاقد مع برناردو سيلفا، مستغلا عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ بحرمان النادي الإنجليزي من المشاركات القارية، مدة عامين، وهو ما يهدد بقاء نجوم حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وأوضح الموقع الفرنسي أن برشلونة يضغط على برناردو سيلفا لإقناعه بمغادرة مانشستر سيتي، والانتقال إلى كامب نو، معقل النادي الكتالوني.

وانتقل سيلفا البالغ من العمر 25 عاما من موناكو إلى مانشستر سيتي صيف 2017 مقابل 50 مليون يورو.

وشارك سيلفا مع مانشستر سيتي الموسم الحالي في 35 مباراة، ليكمل 139 مباراة مع النادي الإنجليزي حتى الآن، سجل فيها 29 هدفا وصنع 33، علما أن عقده يمتد حتى يونيو 2025.

وأسهم سيلفا في فوز مانشستر سيتي بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب لقبين في كأس الرابطة الإنجليزية، ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

وفي وقت سابق أكد المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي استمراره في قيادة الفرق، حتى لو هبط لدوري الدرجة الثانية، وهو الأمر الذي قد يساعد النادي الإنجليزي في الحفاظ على نجومه.

ويسعى برشلونة لتعزيز خط وسطه الصيف المقبل، مع تقدم عمر إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال، إلى جانب إمكانية رحيلهما بنهاية الموسم الحالي.

وسبق أن تردد أن ريال مدريد، منافس برشلونة، يريد الحصول على رحيم سترلينغ، زميل برناردو سيلفا في مانشستر سيتي، مستغلا عقوبة ”يويفا“ كذلك.