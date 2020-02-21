ضغوط على بارتوميو لتقديم موعد انتخابات رئاسة برشلونة بعد ”الفضيحة“ الأخيرة

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن اجتماع مجلس إدارة برشلونة يضغط على جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي لتقديم موعد انتخابات الرئاسة والتي كانت مقررة صيف 2021 للصيف المقبل بعد ”فضيحة“ الشركة التي هاجمت رموز الفريق ومعارضي الرئيس على المواقع الاجتماعية.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن إيميلي روسود، وجوردي كاردونير، نائبي الرئيس طالبا الرئيس بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية في برشلونة بشكل فوري لتهدئة الأجواء في الفريق بعد الفضيحة التي هزت الفريق وضربت سمعته.

كما حاول نائبا الرئيس قبل الاجتماع إقناع عدة أعضاء بمساندتهما بطلب تقديم الانتخابات للصيف المقبل، كما تطرقا لإبعاد مستشار الرئيس جوم ماسفير والذي كان مرشحًا ليكون ضحية الأزمة لكونه أحد مهندسي الاتفاق مع الشركة.

وتمكن جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة من كسب بعض الوقت خلال الاجتماع لكون اللقاء كان تشاوريًا وناقش موضوع الفضيحة، لكنه ليس إلى وقت بعيد حيث ينعقد الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الفريق، الخميس المقبل.

ومن المنتظر أن تزيد الضغوط على رئيس برشلونة خلال الأيام المقبلة لدفعه لتقديم موعد الانتخابات الرئاسية للفريق للصيف المقبل وقبل موعدها بسنة كاملة.

وأكد بارتوميو خلال تصريحات مؤخرًا أن إدارة الفريق ستحلل المشكلة التي سببتها الشركة التي هاجمت عدة رموز للفريق ومعارضي الرئيس والنجمين ليونيل ميسي، وجيرارد بيكيه، وستتخذ قرارات بشأنها رافضًا تقديم استقالته ومغادرة منصبه.