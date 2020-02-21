مانشستر يونايتد يقترب من استعادة لاعب وسطه المصاب

‬قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن لاعب الوسط سكوت مكتوميناي قد يخوض مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا العام أمام واتفورد غدا السبت.

ولم يشارك لاعب إسكتلندا البالغ من العمر 23 عاما منذ تعرضه لإصابة في أربطة الركبة أمام نيوكاسل يونايتد أواخر العام الماضي.

وأبلغ سولشاير مؤتمرا صحفيا عقب تعادل يونايتد 1/1 مع كلوب بروج في بلجيكا أمس الخميس ”أعتقد أنه ربما سيدخل التشكيلة. حصل على راحة اليوم وسنرى كيف يكون الوضع غدا“.

وخاض مكتوميناي 21 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم وقال سولشاير إن اللاعب الصاعد سيعزز قوة خط الوسط بطاقته والتزامه كما يمكنه تهديد مرمى المنافس.

وأضاف المدرب النرويجي ”إنه من نوعية اللاعبين الأقوياء بدنيا، ويمكنه اللعب بجوار نيمانيا ماتيتش أو فريد، ويمكنه التواصل مع الهجوم. لعب مهاجما في السابق، لذا اعتاد على دخول منطقة الجزاء“.

ويفتقر مانشستر يونايتد للمسة الإبداعية في ظل غياب بول بوغبا للإصابة، ويحتل المركز السابع حاليا بفارق 3 نقاط فقط عن المربع الذهبي.

وغاب المهاجم ميسون غرينوود عن مباراة الأمس للمرض، ما قد يسفر عن مشاركة المهاجم الجديد أوديون إيغالو أساسيا لأول مرة أمام فريقه السابق واتفورد.

وشارك اللاعب النيجيري البالغ من العمر 30 عاما كبديل في آخر مباراتين، وضمه النادي لتعويض ماركوس راشفورد المصاب كما يريد سولشاير إراحة مارسيال.

وتابع سولشار: ”ميسون مريض وأوديون يحصل على دقائق أكثر للعب، والأمر يتوقف على حالة ميسون وأنطوني“.