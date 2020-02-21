كشف تفاصيل عرض يوفنتوس لاستعادة بول بوغبا من مانشستر يونايتد

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، تفاصيل عرض يوفنتوس الإيطالي، لاستعادة النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة ”صن“، فإن يوفنتوس يجهز عرضا جديدا، للتعاقد مع بوغبا، بحيث يشمل انتقال الويلزي آرون رامزي، لمانشستر يونايتد مقابل 50 مليون إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، المدرب الفني لمانشستر يونايتد، مهتم بالحصول على خدمات رامزي، لاعب آرسنال السابق، حيث يرغب سولشاير في إعادة بناء فريق يعتمد على لاعبين بريطانيين من أصحاب الخبرات في الدوري الإنجليزي.

وانتقل آرون رامزي من آرسنال إلى يوفنتوس صيف 2019 في صفقة انتقال حر، ولعب ليوفنتوس 21 مباراة، سجل فيها هدفين.

وأوضحت ”صن“، أن رغبة بوغبا الأولى هي العودة إلى يوفنتوس.

وكان بوغبا البالغ من العمر 26 عاما محور الحديث في مانشستر يونايتد، حيث ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس، لكن النادي الإنجليزي وقف بثبات أمام سعي الناديين لضم نجمه الفرنسي.

وانتقل بوغبا مجانا من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس صيف 2012، قبل أن يستعيده النادي الإنجليزي مقابل 105 ملايين يورو صيف 2016.

وشارك بوغبا مع يوفنتوس في 178 مباراة، سجل فيها 34 هدفا وصنع 40، في حين لعب 150 مباراة مع مانشستر يونايتد، سجل فيها 31 هدفا وصنع 31.

ويرتبط بوغبا بعقد مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2021، وهو ما قد يجبر النادي الإنجليزي على بيع اللاعب الصيف المقبل؛ لتجنب رحيله مجانا الصيف الذي يليه.