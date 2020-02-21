أين يقع محمد صلاح في أولويات برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل؟

قالت تقارير صحفية، إن نادي برشلونة الإسباني يضع النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في مقدمة أولوياته خلال سوق الانتقالات المقبلة.

وتألق محمد صلاح رفقة ليفربول منذ انتقاله إلى الريدز من نادي روما الإيطالي صيف 2017، وتوّج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، مرتين، وكانت الثانية مناصفة مع زميله السنغالي ساديو ماني، والغابوني أوباميانغ نجم آرسنال، كما أن صلاح ينافس هذا الموسم أيضا على لقب الهداف، حيث يملك 14 هدفا، بفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي نجم ليستر سيتي، ومتصدر القائمة.

وتُوّج صلاح مع ليفربول بـ3 ألقاب خلال العام 2019، وهي: دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، علما أن الريدز على بُعد 15 نقطة فقط من الفوز بالدوري الإنجليزي، الذي يتبقى على نهايته 12 مباراة.

وبحسب موقع ”everythingbarca“، فإن برشلونة يرغب في ضم الجناح والهداف المصري؛ لعدم الاتجاه لتجديد عقد المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، حيث ينتهي عقده صيف 2021، إلى جانب تقدمه في العمر.

وأكد الموقع الإسباني، في تقرير نشره اليوم الجمعة، أن برشلونة يريد خطف محمد صلاح من المنافس التقليدي ريال مدريد، الذي يرغب أيضا في ضم ”الملك المصري“.

وتابع بقوله: ”يرى مسؤولو برشلونة أن وجود محمد صلاح في البارسا سيؤدي إلى حل جذري للأزمة الهجومية في صفوف الفريق بعد رحيل سواريز، خاصة مع الإصابات المتكررة التي يتعرض لها الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي، ونقص الحلول الهجومية في الفريق“.

ولكن الموقع أكد أن محمد صلاح يقع حاليا في المرتبة الثالثة ضمن أولويات برشلونة، حيث يضغط الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وأسطورة البارسا لاستعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، إضافة إلى رغبة إدارة البارسا في ضم الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر ميلان الإيطالي، كي يكون رأس الحربة الصريح في صفوف الفريق.

ولن تتحمل خزينة برشلونة التعاقد مع النجوم الثلاثة بطبيعة الحال، في الوقت الذي يبلغ فيه سعر محمد صلاح حاليا 150 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“، علما أن عقده يمتد مع الريدز حتى صيف 2023.