محمد صلاح يتوعد لاعبي أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (صورة)

توعد النجم المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، لاعبي أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعد أسابيع، على ملعب أنفيلد.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”أنفيلد ينتظركم“، في إشارة إلى الأجواء المذهلة التي تحييها جماهير ليفربول، على ملعب أنفيلد، والتي تحفز لاعبي الريدز، وتجعل ضغطا على لاعبي الأندية الزائرة.

وخسر ليفربول 0/1 أمام أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، أول أمس الثلاثاء، سجله الإسباني ساول نيغويز في الدقيقة الرابعة، حيث لعب محمد صلاح 72 دقيقة.

وتقام مباراة الإياب يوم 11 مارس، حيث يحتاج ليفربول، حامل اللقب، للفوز بفارق هدفين على أتلتيكو مدريد وصيف نسخ 1974، و2014، و2016، في حين يحتاج النادي الإسباني للفوز أو التعادل بأي نتيجة ليضمن التأهل لدور ربع النهائي.

يشار إلى أن النجم المصري محمد صلاح سجل 18 هدفا وصنع 9 في 35 مباراة الموسم الحالي مع ليفربول.

وخسارة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد هي الثانية له الموسم الحالي، حيث خسر بتشكيلة من البدلاء، أمام أستون فيلا بنتيجة 5/0.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، بفارق 22 نقطة عن حامل اللقب مانشستر سيتي، وحصد الريدز نقاطه من 25 فوزا وتعادل وحيد، ولم يخسر حتى الآن في البريميرليغ.

وقبل مواجهة الإياب أمام أتلتيكو مدريد، يلعب ليفربول مع ويستهام وواتفورد وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومع تشيلسي في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي.