آرسنال يتجاوز أوليمبياكوس ويقترب من ثمن نهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

حقق فريق آرسنال الإنجليزي فوز مهم على حساب مضيفه أوليمبياكوس اليوناني، بنتيجة 1-0، في مباراة ذهاب دور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي، ليقترب من بلوغ ثمن النهائي.

لم يتمكن أي من الفريقين من الوصول إلى الشباك، رغم بعض المحاولات، في الشوط الأول، وفي أغلب أجزاء الشوط الثاني.

وتأخر هدف الفوز لفريق آرسنال حتى الدقيقة 81، بعد أن تقدم الشاب بوكايو ساكا إلى داخل منطقة الجزاء، ومرر الكرة إلى ألكسندر لاكازيت الذي سجلها في المرمى بنجاح.

وكان الفريق اللندني قريب من إضافة هدف ثانٍ بعد ذلك، ولكنه لم يكن محظوظ، لينتهي اللقاء، بفوزه بنتيجة “1-0″، ويُصبح أقرب لبلوغ الدوري التالي.