رسميًا.. آرسنال يقيل أوناي إيمري

أعلن نادي آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إقالة مدربه أوناي إيمري بعد 7 مباريات دون أي انتصار، وسيتولى فريدي ليونغبيرغ المسؤولية كمدرب مؤقت.

ويترك الإسباني إيمري النادي بعد 18 شهرًا تولى خلالها المسؤولية، ويحتل النادي المركز الثامن في الدوري الممتاز بعد 4 انتصارات في 13 مباراة.

وقال النادي في بيان: ”تم اتخاذ القرار لأن الأداء والنتائج ليسا على المستوى المطلوب“.

Club statement: Unai Emery — Arsenal (@Arsenal) November 29, 2019

وإيمري البالغ من العمر 48 عامًا، تولى تدريب آرسنال في يوليو 2018، خلفًا للمدرب الفرنسي آرسين فينغر، الذي قاد آرسنال 22 عامًا.

وفي 78 مباراة لآرسنال تحت قيادة إيمري، حقق الغانرز الفوز 43 مرة، مقابل 15 تعادل و20 خسارة.

وفي الموسم الأول لآرسنال مع إيمري احتل الغانرز المركز الخامس، في حين يحتل الآن المركز الثامن بعد 13 مباراة.

وتشير التقارير إلى أن إدارة آرسنال تريد تعيين نونو إسبيريتو سانتو المدرب الحالي لوولفرهامبتون، وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية: إن سانتو ردّ على سؤال بشأن ارتباطه بتدريب آرسنال خلفًا لإيمري، أجاب قائلًا: ”أعتقد أنك تعرفني جيدًا بما فيه الكفاية وأنت تعلم أنني لن أجيب على ذلك. لن أذكر أبدًا مسألة ليست حقيقة. أساسًا لأن الوظيفة مشغولة حاليًا بمدير فني يجب احترامه“.

ويحل آرسنال ضيفًا على نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.