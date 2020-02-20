كلوب يرد على رسالة طفل يشجع مانشستر يونايتد طلب هزيمة ليفربول (صور)

قالت صحيفة ”أيريش تايمز“ إن الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، ردّ على رسالة من طفل يشجع نادي مانشستر يونايتد، حيث طلب المشجع الصغير من المدرب الألماني أن يتوقف الريدز عن تحقيق الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي منفرداً، وبفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من التتويج بالبطولة للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن الطفل البالغ من العمر 10 سنوات بعث رسالة إلى كلوب في يناير الماضي، في إطار أحد المشروعات للتلاميذ في مدرسته.

وأكدت أن الطفل داراغ كيرلي كتب هذا الخطاب في نهاية يناير الماضي، وأرسله بالفعل إلى كلوب، ولم يكن يتوقع رد فعل المدرب الألماني الكبير.

وقال الطفل في خطابه: ”ليفربول يحقق الفوز في الكثير من المباريات، ويبدو أنه اقترب من تحطيم الرقم القياسي لعدم الخسارة في تاريخ إنجلترا، إنه شيء محزن لأنني أحد مشجعي مانشستر يونايتد. أرجوك في المباراة المقبلة أن تجعل ليفربول يخسر وتسمح للأندية الأخرى بالتسجيل في مرمى فريقك، أتمنى أن أكون قد نجحت في إقناعك بوجهة نظري“.

وتابعت الصحيفة: ”فوجئت والدة الطفل بإخطار من مكتب البريد، يبلغها فيه أن طفلها تلقى خطاباً وأن عليها الذهاب إلى مكتب البريد لاستلامه“.

وأشارت الأم إلى أنها فوجئت بأن الخطاب كان من مدرب ليفربول يورغن كلوب، رداً على الرسالة التي بعثها إليه نجلها.

وقال كلوب في ردّه: ”أشكرك على الرسالة التي بعثتها إلي، أعلم أنك لم تكن تتمنى لي الحظ، ولكنه أمر عظيم أن أسمع وجهة نظر مشجعي كرة القدم الصغار مثلك“.

وتابع كلوب: ”للأسف، لا أستطيع أن ألبي طلبك، لأنني ببساطة أؤدي واجبي مع الفريق، ولكن في النهاية ليفربول يفوز الآن وسوف يخسر، ولا شك في ذلك، هذه هي كرة القدم“.

وأكد كلوب أن نادي مانشستر يونايتد محظوظ للغاية؛ لأنه يملك مشجعاً صغيراً ومتحمساً مثل هذا الطفل.

ونقلت الصحيفة عن والد الطفل قوله: ”فوجئت تماماً بوصول رد على خطاب ابني من يورغن كلوب.. رغم أنني مشجع قديم لمانشستر يونايتد إلا أنني أقدّر تماماً رد فعل كلوب واهتمامه بإرسال خطاب إلى ابني رداً على رسالته“.