رسميًا.. يورغن كلوب يمدد عقده مع نادي ليفربول (فيديو)

أعلن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي وحامل لقب دوري أبطال أوروبا بقاء مدربه الألماني يورغن كلوب حتى 2024 بعد تمديد عقده الحالي اليوم الجمعة.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: ”يسر نادي ليفربول لكرة القدم أن يعلن أن يورغن كلوب وافق على تمديد عقده مع النادي ما يضمن بقاءه لمدة 4 أعوام ونصف مقبلة“.

كما وافق المديران المساعدان بيتر كراويتز وبيبين لييندرز على إبرام صفقات جديدة لمواصلة العمل إلى جانب كلوب.

ويأتي تجديد عقد المدير الفني الألماني البالغ من العمر 52 عامًا بعد 4 سنوات ناجحة قضاها في أنفيلد، نجح خلالها في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين والدوري الأوروبي مرة واحدة والتتويج بدوري الأبطال العام الماضي.

وقال كلوب: ”بالنسبة لي شخصيًا، هذا بيان نوايا، مبني على معرفتي بما حققناه كشراكة مع النادي حتى الآن وما الذي لا يزال يتعين علينا تحقيقه، عندما أرى تطور النادي والعمل المستمر“.

وأضاف: ”يرى الناس ما يحدث على أرض الملعب كمقياس لتقدمنا، وعلى الرغم من أنه المقياس الأفضل، فهو ليس المقياس الوحيد، لقد رأيت الالتزام من المُلاك وكافة العاملين عندما توليت المسؤولية في خريف 2015، شعرت أننا مناسبان أنا والنادي، الآن أشعر أنني قللت من أهمية ذلك، فقط مع الإيمان التام بأن التعاون لا يزال متكملًا من كلا الجانبين، أستطيع أن أقوم بهذا الأمر والاستمرار حتى عام 2024، لا يمكنني التفكير في الرحيل عن ليفربول“.

وأردف المدير الفني السابق لبروسيا دورتموند ”بالنسبة لأي شخص في كرة القدم يتطلع إلى التنافس في بيئة يكون فيها كل عنصر من عناصر المنظومة في أفضل حالاته -من دعم الجماهير إلى رؤية المُلاك- لا يمكن أن يكون هناك مكان أفضل من ذلك“.

نجاح سابق في ألمانيا

وتعاقد كلوب مع ليفربول بعد 7 مواسم ناجحة للغاية في بروسيا دورتموند، حيث قادهم خلال هذه الفترة إلى لقبين في الدوري الألماني ونهائي دوري أبطال أوروبا.

وقبلها تولى تدريب ماينتس الألماني أيضًا، وقادهم إلى صدارة الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخهم في العام 2004، وكذلك في المنافسة الأوروبية بعد موسم واحد.

وخلال موسمه الأول في أنفيلد وصل ليفربول إلى نهائي كأس رابطة الأندية والدوري الأوروبي، لكن لم يحقق اللقبين.

وعاد ليفربول في الموسم التالي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ العام 2014، حيث حصل على المركز الرابع.

وبلغ نهائي البطولة في كييف لكنه خسر 1/3 أمام ريال مدريد في العاصمة الأوكرانية قبل أن يقود الفريق للقب بالفوز على توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين في ليلة لا تنسى في مدريد الموسم الماضي.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا بعدما تنافس بشراسة الموسم الماضي مع مانشستر سيتي الذي تُوج باللقب المحلي بصعوبة.

وفاز ليفربول في الدوري حتى الآن في 15 مباراة من 16 دون خسارة، ليتصدر بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه.

BOSS ✊ We’re delighted to announce Jürgen Klopp has agreed a contract extension ???? https://t.co/Eg13Fjj3Ek — Liverpool FC (@LFC) December 13, 2019

في سياق متصل، تُوج السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الشهر الماضي.

وسجل ماني ثلاثة ”هاتريك“ وصنع هدفًا لمساعدة ليفربول في الفوز في جميع المباريات الأربع خلال الشهر الماضي ليتفوق بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه في صدارة ترتيب الدوري.

وقال موقع الدوري الممتاز إن المهاجم السنغالي بدأ الشهر الماضي بأداء رائع أمام أستون فيلا، حيث صنع هدف التعادل في الدقيقة 87 لأندرو روبرتسون قبل أن يحرز هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ثم سجل ضد حامل اللقب مانشستر سيتي وكذلك في مرمى كريستال بالاس.

وهذه هي المرة الثالثة التي يفوز فيها اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بالجائزة، ما يضيف إلى جوائزه الشخصية بعد فوزه بالجائزة في أغسطس/آب 2017 ومارس من هذا العام.

وتفوق ماني على ستة مرشحين للفوز بجائزة نوفمبر/تشرين الثاني هم ديلي آلي وراؤول خيمينيز وليس موسيت وسون هيونغ-مين وكاغلار سوينسو وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي وهداف الدوري الفائز بالجائزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء فوز ماني عبر تصويت الجماهير بالإضافة إلى أصوات قادة الأندية العشرين المشاركين في الدوري الممتاز بالإضافة إلى فريق من خبراء كرة القدم.

وفيما يلي الفائزون منذ بداية الموسم:

أغسطس: تيمو بوكي (نوريتش سيتي)

سبتمبر: بيير إمريك أوباميانغ (آرسنال)

أكتوبر: جيمي فاردي (ليستر سيتي)

وقاد ماني منتخب السنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية العام الحالي في مصر قبل الخسارة بهدف نظيف أمام الجزائر بينما احتل المركز الرابع في ترتيب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2019.

وأثبت ماني بجدارة أنه من أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي، إذ أحرز هذا الموسم 9 أهداف في 15 لقاء بالدوري، وهدفين في دوري أبطال أوروبا.